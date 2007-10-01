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В Запорожье опрокинулся катер с людьми, есть жертвы. Видео
Один мужчина погиб в результате происшествия.
«Обмывание» запорожскими чиновниками получения новых катеров закончилось настоящей трагедией, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на PolitekA.
«В Запорожье в акватории Днепра перевернулся катер с тремя людьми на борту, один человек погиб, еще один госпитализирован. По предварительной информации, плавсредство принадлежит местной рыбинспекции и на нем праздновали поступление новых катеров», - говорится в сообщении ГС ЧС в Запорожской области.
Как утверждают спасатели, катер шел по Днепру на большой скорости, а во время одного из маневров двое мужчин оказались за бортом. Одного из них получил серьезные травмы, в тело второго удалось обнаружить лишь спустя несколько часов.
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Как позже удалось выяснить журналистам, пострадавшим мужчиной оказался глава Запорожского рыбоохранного патруля Дмитрий Чайка. По словам очевидцев, ни на одном из мужчин на момент ЧП не было спасательного жилета, а в самой лодке находился ящик с алкоголем.
«Обмывание» запорожскими чиновниками получения новых катеров закончилось настоящей трагедией, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на PolitekA.
«В Запорожье в акватории Днепра перевернулся катер с тремя людьми на борту, один человек погиб, еще один госпитализирован. По предварительной информации, плавсредство принадлежит местной рыбинспекции и на нем праздновали поступление новых катеров», - говорится в сообщении ГС ЧС в Запорожской области.
Как утверждают спасатели, катер шел по Днепру на большой скорости, а во время одного из маневров двое мужчин оказались за бортом. Одного из них получил серьезные травмы, в тело второго удалось обнаружить лишь спустя несколько часов.
Читайте также: Игры с огнем в турецком ресторане закончились пожаром. Видео
Как позже удалось выяснить журналистам, пострадавшим мужчиной оказался глава Запорожского рыбоохранного патруля Дмитрий Чайка. По словам очевидцев, ни на одном из мужчин на момент ЧП не было спасательного жилета, а в самой лодке находился ящик с алкоголем.
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