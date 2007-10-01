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В Запорожье опрокинулся катер с людьми, есть жертвы. Видео

В Запорожье опрокинулся катер с людьми, есть жертвы. Видео Один мужчина погиб в результате происшествия.

«Обмывание» запорожскими чиновниками получения новых катеров закончилось настоящей трагедией, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на PolitekA.

«В Запорожье в акватории Днепра перевернулся катер с тремя людьми на борту, один человек погиб, еще один госпитализирован. По предварительной информации, плавсредство принадлежит местной рыбинспекции и на нем праздновали поступление новых катеров», - говорится в сообщении ГС ЧС в Запорожской области.

Как утверждают спасатели, катер шел по Днепру на большой скорости, а во время одного из маневров двое мужчин оказались за бортом. Одного из них получил серьезные травмы, в тело второго удалось обнаружить лишь спустя несколько часов.

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Как позже удалось выяснить журналистам, пострадавшим мужчиной оказался глава Запорожского рыбоохранного патруля Дмитрий Чайка. По словам очевидцев, ни на одном из мужчин на момент ЧП не было спасательного жилета, а в самой лодке находился ящик с алкоголем.

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 Теги: Запорожье, катер

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Сегодня, 08:44 » Автор: Евгений Шевченко
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