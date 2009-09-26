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Итальянка побила мировой рекорд по фридайвингу в ластах. Видео

Итальянка побила мировой рекорд по фридайвингу в ластах. ВидеоДевушка преодолела небывалое расстояние без акваланга всего за три с половиной минуты.

Итальянка установила мировой рекорд, нырнув на 107 метров в глубину.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на ТСН.

Уроженка Рима, Алессия Зеккини, покорила самую глубокую голубую бездну, расположенную на Багамских островах. Девушка преодолела небывалое расстояние без акваланга всего за три с половиной минуты.

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Для этого она задержала дыхание и с моноластой погрузилась до 107-метровой отметки.

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 Теги: мировой рекорд, фридайвинг

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Сегодня, 10:38 » Автор: Ирина Шевченко
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