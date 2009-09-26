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Усик разоткровенничался о своей поездке в Москву. Видео
Боксер откровенно высказался о рисках во время поездки в Москву на бой с Гассиевым.
Уезжая в июле 2018 в Москву на бой с российским боксером Муратом Гассиевым, Александр Усик понимал, что очень рискует. И что в случае проигрыша, украинцы могли не простить ему эту поездку.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на РБК-Украина.
Так, в интервью программы "Гордон" ведущий и журналист Дмитрий Гордон поинтересовался у боксера:
"В июле состоялся ваш поединок с Муратом Гассиевым. Вы поехали в Москву, что, с моей точки зрения, было очень рискованным. Если бы вы проиграли, вы бы просто здесь были изгоем. Вас бы сравняли, сами понимаете, с чем. Обвинили бы чуть бы не в государственной измене. Вы понимали, что вы рискуете?"
"Конечно", - ответил Усик.
Напомним, что Усик одержал победу над Гассиевым и стал абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе (до 90,7 кг).
Тогда ведущий поинтересовался, неужели Усик был настолько уверен в своей победе.
"Самоуверенность - это плохо. А быть уверенным в себе - это очень хорошо. Даже надо быть уверенным в себе. Если ты не будешь смотреть чуть-чуть туда, куда тебе нужно идти, то у тебя ничего не получится… Я предполагал (ред. - что одержит победу). Ну, я же тренировался, я же готовился к этому", - объясняет Александр Усик.
При этом боксер честно признается: у него даже не было мысли о том, что если он проиграет, то это будет "конец".
"Даже мысли у меня не было об этом", - говорит Усик.
Также Усик рассказал, какой момент боя с Гассиевым ему понравился больше всего.
"Вы знаете, что мне очень сильно понравилось. Что и та сторона, и те, кто приехал - наши соотечественники, когда играли гимны все вставали. И не было такого что кто-то фукал. Или кто-то не встал. Встал весь зал и никаких инцидентов не было… Это очень хорошо, что люди начинают понимать: бред - быть злым по отношению к кому-то. Что нужно строить, а не рушить", - говорит Усик.
Кроме того, Усик признался, что не считает свою победу над российским боксером "героизмом" со своей стороны.
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"Я не ощущаю себя героем ни при каких ситуациях и ни при каких поединках, которые я провожу. В чем мой героизм заключается? В том, что я выполняю свою работу? То, что я люблю?" - отмечает Усик.
Соответствующий фрагмент можно посмотреть на видео с 20:00.
Уезжая в июле 2018 в Москву на бой с российским боксером Муратом Гассиевым, Александр Усик понимал, что очень рискует. И что в случае проигрыша, украинцы могли не простить ему эту поездку.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на РБК-Украина.
Так, в интервью программы "Гордон" ведущий и журналист Дмитрий Гордон поинтересовался у боксера:
"В июле состоялся ваш поединок с Муратом Гассиевым. Вы поехали в Москву, что, с моей точки зрения, было очень рискованным. Если бы вы проиграли, вы бы просто здесь были изгоем. Вас бы сравняли, сами понимаете, с чем. Обвинили бы чуть бы не в государственной измене. Вы понимали, что вы рискуете?"
"Конечно", - ответил Усик.
Напомним, что Усик одержал победу над Гассиевым и стал абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе (до 90,7 кг).
Тогда ведущий поинтересовался, неужели Усик был настолько уверен в своей победе.
"Самоуверенность - это плохо. А быть уверенным в себе - это очень хорошо. Даже надо быть уверенным в себе. Если ты не будешь смотреть чуть-чуть туда, куда тебе нужно идти, то у тебя ничего не получится… Я предполагал (ред. - что одержит победу). Ну, я же тренировался, я же готовился к этому", - объясняет Александр Усик.
При этом боксер честно признается: у него даже не было мысли о том, что если он проиграет, то это будет "конец".
"Даже мысли у меня не было об этом", - говорит Усик.
Также Усик рассказал, какой момент боя с Гассиевым ему понравился больше всего.
"Вы знаете, что мне очень сильно понравилось. Что и та сторона, и те, кто приехал - наши соотечественники, когда играли гимны все вставали. И не было такого что кто-то фукал. Или кто-то не встал. Встал весь зал и никаких инцидентов не было… Это очень хорошо, что люди начинают понимать: бред - быть злым по отношению к кому-то. Что нужно строить, а не рушить", - говорит Усик.
Кроме того, Усик признался, что не считает свою победу над российским боксером "героизмом" со своей стороны.
Читайте также: Александр Усик высунулся в окно и признался в любви своей жене. Видео
"Я не ощущаю себя героем ни при каких ситуациях и ни при каких поединках, которые я провожу. В чем мой героизм заключается? В том, что я выполняю свою работу? То, что я люблю?" - отмечает Усик.
Соответствующий фрагмент можно посмотреть на видео с 20:00.
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