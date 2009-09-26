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Трагическая гибель детей под Горловкой: свежие детали. Видео

Трагическая гибель детей под Горловкой: свежие детали. ВидеоВыживший после взрыва Дмитрий Тулуп рассказал, что он отправился с товарищами на "поиски приключений".

В результате взрыва мины в неподконтрольной Горловке погибли три ученика местной школы №80.

Об этом сообщают сепаратисткие СМИ в понедельник, 1 октября, передает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

"30 сентября приблизительно в 11.40 четыре подростка шли через позиции из Бессарабки в сторону Майорска и подорвались на мине. Трое погибли. Один раненый – Тулуп Дмитрий Вадимович 01.01.2008 г.р. Спортивная,7. ГБ№2 хирургия. Д-з осколочные ранения мягких тканей всего тела", – говорится в сообщении.

Данные по погибшим со слов раненого мальчика – Кирилл Коробов, 7 класс, Андрей Максименко, 13 лет, Виталий Бербенев 8 класс. Все они учились в школе №30.

По словам выжившего мальчика, он отправился с товарищами на "поиски приключений".

"Мои друзья захотели пойти в то место. Они вспомнили, что хотели взломать там одно здание, которое полностью было заброшенное, заколоченное. Мы пришли, попытались взломать – ничего не получилось. Пошли дальше", – рассказал ребенок.

По его словам, друзья приняли решение идти по вытоптанной тропинке, которая потом начала ветвиться. Дети пошли напрямую.

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"Когда был взрыв, это был взрыв на растяжке. Осколок влетел в руку и прошел насквозь", – добавил пострадавший.

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 Теги: гибель детей, Горловка

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Сегодня, 15:02 » Автор: Ирина Шевченко
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