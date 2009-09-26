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Изнасилование 8-летнего мальчика на Одесчине: новые детали. Видео

Изнасилование 8-летнего мальчика на Одесчине: новые детали. ВидеоПравоохранители задержали насильника ребенка.

Сотрудники полиции за считанные часы задержали в Одесской области насильника 8–летнего мальчика.

Об этом сообщает пресс–служба ГУ ГУНП, передает Хроника.инфо со ссылкой на odessitua.

Установлено, что на одной из улиц к ребенку подошел незнакомый мужчина и начал с ним разговор. Потом он повел мальчика в многоэтажный дом, в котором проживает, поднялся с ним на технический этаж в лифтовую. Далее 35–летний злоумышленник в течение нескольких часов бил и насиловал ребенка. После чего спустился в свою квартиру и лег спать. Проснувшись утром, насильник скрылся в другой населенный пункт.

В полицию обратилась прохожая, которая обнаружила мальчика в тяжелом состоянии в тот момент, когда он шел по направлению к своему дому. Мальчик рассказал ей о произошедшем.

Правоохранители приступили к поиску преступника. За считанные часы его местонахождение было установлено, а его самого доставили в отделение.

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Выяснилось, что мужчина ранее судим, имеет психические расстройства и состоит на учете у врачей.

Событие квалифицировано по ст. 153 УК Украины. Следствие продолжается.

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 Теги: изнасилование, Одесская область

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Сегодня, 16:44 » Автор: Ирина Шевченко
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