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Массовое задержание "жриц любви" в Одессе: новые детали. Видео
В центре Одессы задержали 10 проституток.
Правоохранители в результате ночного рейда на центральных улицах Одессы обнаружили 10 проституток.
Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП в Одесской области, передает Хроника.инфо со ссылкой на УНН.
В ходе оперативно-профилактической отработки работники Управления по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми, провели ночной рейд на центральных улицах города по выявлению и пресечению деятельности лиц, оказывающих услуги интимного характера за материальное вознаграждение.
Во время полицейской операции правоохранители установили десять таких женщин в возрасте от 19 до 40 лет, которые являются уроженками Одесской и других областей Украины.
"Среди указанных лиц были как те, что ранее уже неоднократно привлекались к административной ответственности за подобную "работу", так и те, что вышли на "работу" впервые. С женщинами проведена профилактически-разъяснительная беседа о недопущении предоставления интимных услуг за деньги и составлен в отношении них протоколы по ст. 181-1 (занятие проституцией) Кодекса Украины об административных правонарушениях", – отметили в полиции.
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Согласно санкции статьи правонарушительницам грозит штраф в размере от пяти до пятнадцати необлагаемых минимумов доходов граждан.
Правоохранители в результате ночного рейда на центральных улицах Одессы обнаружили 10 проституток.
Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП в Одесской области, передает Хроника.инфо со ссылкой на УНН.
В ходе оперативно-профилактической отработки работники Управления по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми, провели ночной рейд на центральных улицах города по выявлению и пресечению деятельности лиц, оказывающих услуги интимного характера за материальное вознаграждение.
Во время полицейской операции правоохранители установили десять таких женщин в возрасте от 19 до 40 лет, которые являются уроженками Одесской и других областей Украины.
"Среди указанных лиц были как те, что ранее уже неоднократно привлекались к административной ответственности за подобную "работу", так и те, что вышли на "работу" впервые. С женщинами проведена профилактически-разъяснительная беседа о недопущении предоставления интимных услуг за деньги и составлен в отношении них протоколы по ст. 181-1 (занятие проституцией) Кодекса Украины об административных правонарушениях", – отметили в полиции.
Читайте также: Массовое избиение женщин в Одессе: новые подробности. Видео
Согласно санкции статьи правонарушительницам грозит штраф в размере от пяти до пятнадцати необлагаемых минимумов доходов граждан.
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