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Вышел трейлер украинского фильма "Приключения S Николая". Видео
В фильме снялись украинский силач Василий Вирастюк и телеведущая Мария Ефросинина.
Вышел трейлер украинского фильма "Приключения S Николая".
Об этом сообщает в Facebook пресс-служба Государственного агентства Украины по вопросам кино, пишет Хроника.инфо со ссылкой на liga.net.
"Мы пытались помочь аудитории пройти путь восприятия Супер-Николая от святого к супергерою и заявить об определенной синонимичность этих понятий в фильме", - сказала продюсер фильма Мария КАЭЛ.
Семейная комедия выйдет в прокат 13 декабря. Ленту сняла компания Big Hand Films при поддержке Госкино Украины.
Читайте также: Вышел трейлер продолжения фильма «Монстро»
1 октября киностудия Sony Pictures представила первый трейлер комедии "Холмс и Ватсон". В комедийной адаптации произведения Артура Конана Дойля героям приходится бороться не только со злодеем Мориарти, роль которого исполняет Ральф Файнс, но и с последствиями собственных безумных поступков.
Вышел трейлер украинского фильма "Приключения S Николая".
Об этом сообщает в Facebook пресс-служба Государственного агентства Украины по вопросам кино, пишет Хроника.инфо со ссылкой на liga.net.
"Мы пытались помочь аудитории пройти путь восприятия Супер-Николая от святого к супергерою и заявить об определенной синонимичность этих понятий в фильме", - сказала продюсер фильма Мария КАЭЛ.
Семейная комедия выйдет в прокат 13 декабря. Ленту сняла компания Big Hand Films при поддержке Госкино Украины.
Читайте также: Вышел трейлер продолжения фильма «Монстро»
1 октября киностудия Sony Pictures представила первый трейлер комедии "Холмс и Ватсон". В комедийной адаптации произведения Артура Конана Дойля героям приходится бороться не только со злодеем Мориарти, роль которого исполняет Ральф Файнс, но и с последствиями собственных безумных поступков.
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