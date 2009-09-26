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Вышел трейлер украинского фильма "Приключения S Николая". Видео

Вышел трейлер украинского фильма "Приключения S Николая". ВидеоВ фильме снялись украинский силач Василий Вирастюк и телеведущая Мария Ефросинина.

Вышел трейлер украинского фильма "Приключения S Николая".

Об этом сообщает в Facebook пресс-служба Государственного агентства Украины по вопросам кино, пишет Хроника.инфо со ссылкой на liga.net.

"Мы пытались помочь аудитории пройти путь восприятия Супер-Николая от святого к супергерою и заявить об определенной синонимичность этих понятий в фильме", - сказала продюсер фильма Мария КАЭЛ.

Семейная комедия выйдет в прокат 13 декабря. Ленту сняла компания Big Hand Films при поддержке Госкино Украины.

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1 октября киностудия Sony Pictures представила первый трейлер комедии "Холмс и Ватсон". В комедийной адаптации произведения Артура Конана Дойля героям приходится бороться не только со злодеем Мориарти, роль которого исполняет Ральф Файнс, но и с последствиями собственных безумных поступков.

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 Теги: трейлер, Приключения S Николая, Видео

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Сегодня, 19:26 » Автор: Едгар Букмирза
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