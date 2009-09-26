В Турции самолет занесло во время посадки. Видео

Происшествие вызвало панику у пассажиров.



Инцидент произошел в турецком городе Зонгулдак. Самолет немецкой авиакомпании Germania прибыл из Дюссельдорфа. После посадки он не смог остановиться и выкатился за границы взлетно-посадочной полосы.



Об этом пишет



Происшествие вызвало панику у пассажиров, но никто из них не пострадал. Их эвакуировали. Самолет, который застрял одним из шасси в земле, должны вернуть "в строй" до вечера.



Сейчас выясняют, что могло стать причиной аварии.



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Напомним, 28 сентября пассажирский Boeing-737 упал в лагуну при посадке на остров Чуук в Микронезии. Людей эвакуировали из самолета при помощи надувных лодок.



Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Инцидент произошел в турецком городе Зонгулдак. Самолет немецкой авиакомпании Germania прибыл из Дюссельдорфа. После посадки он не смог остановиться и выкатился за границы взлетно-посадочной полосы.Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на focus.ua Происшествие вызвало панику у пассажиров, но никто из них не пострадал. Их эвакуировали. Самолет, который застрял одним из шасси в земле, должны вернуть "в строй" до вечера.Сейчас выясняют, что могло стать причиной аварии.Напомним, 28 сентября пассажирский Boeing-737 упал в лагуну при посадке на остров Чуук в Микронезии. Людей эвакуировали из самолета при помощи надувных лодок.





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