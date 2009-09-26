» » В Турции самолет занесло во время посадки. Видео
Раздел: Видеоновости  
0

В Турции самолет занесло во время посадки. Видео

В Турции самолет занесло во время посадки. ВидеоПроисшествие вызвало панику у пассажиров.

Инцидент произошел в турецком городе Зонгулдак. Самолет немецкой авиакомпании Germania прибыл из Дюссельдорфа. После посадки он не смог остановиться и выкатился за границы взлетно-посадочной полосы.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на focus.ua.

Происшествие вызвало панику у пассажиров, но никто из них не пострадал. Их эвакуировали. Самолет, который застрял одним из шасси в земле, должны вернуть "в строй" до вечера.

Сейчас выясняют, что могло стать причиной аварии.

Читайте также: В Турции самолет едва не упал с обрыва в море

Напомним, 28 сентября пассажирский Boeing-737 упал в лагуну при посадке на остров Чуук в Микронезии. Людей эвакуировали из самолета при помощи надувных лодок.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Турция, Видео, самолет

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 21:36 » Автор: Едгар Букмирза
     219
     0

Похожие новости по теме

В России самолет загорелся во время посадки. Видео В России самолет загорелся во время посадки. Видео

Инцидент произошел на лайнере Москва-Сочи.

В России загорелся пассажирский самолет. Видео В России загорелся пассажирский самолет. Видео

Пассажиры Ту-204 должны были отправиться в Сочи.

Кадры аварийной посадки самолета в аэропорту Амстердама. Видео Кадры аварийной посадки самолета в аэропорту Амстердама. Видео

Жесткая посадка, причиной которой мог стать сильный ветер, попала на видео.

Пассажир самолета снял панику на борту во время аварийной посадки. Видео Пассажир самолета снял панику на борту во время аварийной посадки. Видео

Самолет Etihad Airways совершил экстренную посадку из-за отказавшего двигателя.

В Сети появились новые кадры с места крушения Boeing. Видео В Сети появились новые кадры с места крушения Boeing. Видео

Самолет упал перед началом взлетно-посадочной полосы.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх