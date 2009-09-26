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В Турции самолет занесло во время посадки. Видео
Происшествие вызвало панику у пассажиров.
Инцидент произошел в турецком городе Зонгулдак. Самолет немецкой авиакомпании Germania прибыл из Дюссельдорфа. После посадки он не смог остановиться и выкатился за границы взлетно-посадочной полосы.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на focus.ua.
Происшествие вызвало панику у пассажиров, но никто из них не пострадал. Их эвакуировали. Самолет, который застрял одним из шасси в земле, должны вернуть "в строй" до вечера.
Сейчас выясняют, что могло стать причиной аварии.
Читайте также: В Турции самолет едва не упал с обрыва в море
Напомним, 28 сентября пассажирский Boeing-737 упал в лагуну при посадке на остров Чуук в Микронезии. Людей эвакуировали из самолета при помощи надувных лодок.
Инцидент произошел в турецком городе Зонгулдак. Самолет немецкой авиакомпании Germania прибыл из Дюссельдорфа. После посадки он не смог остановиться и выкатился за границы взлетно-посадочной полосы.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на focus.ua.
Происшествие вызвало панику у пассажиров, но никто из них не пострадал. Их эвакуировали. Самолет, который застрял одним из шасси в земле, должны вернуть "в строй" до вечера.
Сейчас выясняют, что могло стать причиной аварии.
Читайте также: В Турции самолет едва не упал с обрыва в море
Напомним, 28 сентября пассажирский Boeing-737 упал в лагуну при посадке на остров Чуук в Микронезии. Людей эвакуировали из самолета при помощи надувных лодок.
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