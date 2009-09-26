Кличко и Леннокс Льюис снова встретились в ринге. Видео

Они в подробностях проанализировали свой бой 2003 года.



Бывшие чемпионы мира по боксу в супертяжелом весе Виталий Кличко и Леннокс Льюис спустя 15 лет после своего поединка встретились в боксерских перчатках на открытии 56-го Всемирного боксерского совета (WBC), который на этот раз проходит в Киеве.



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Согласно сообщению, они вышли на сцену, в подробностях проанализировали свой бой 2003 года и пришли к тому, что в тот день победу одержал не один из них, а сам бокс.



Кроме бывших соперников к публике вышел и врач Пол Уоллес, который тогда остановил бой из-за рассечения у украинца, несмотря на то, что нынешний мэр Киева выигрывал поединок у всех трех судей со счетом 58:56.



"В чем я был уверен, так это в том, что ты, Виталий, дрался как чемпион, но также я был уверен, что у тебя будет еще один шанс завоевать пояс", - сказал Уоллес.



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Реванш так и не состоялся - британец не сдержал обещание и завершил карьеру боксера. Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Бывшие чемпионы мира по боксу в супертяжелом весе Виталий Кличко и Леннокс Льюис спустя 15 лет после своего поединка встретились в боксерских перчатках на открытии 56-го Всемирного боксерского совета (WBC), который на этот раз проходит в Киеве.Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на XSport.ua Согласно сообщению, они вышли на сцену, в подробностях проанализировали свой бой 2003 года и пришли к тому, что в тот день победу одержал не один из них, а сам бокс.Кроме бывших соперников к публике вышел и врач Пол Уоллес, который тогда остановил бой из-за рассечения у украинца, несмотря на то, что нынешний мэр Киева выигрывал поединок у всех трех судей со счетом 58:56."В чем я был уверен, так это в том, что ты, Виталий, дрался как чемпион, но также я был уверен, что у тебя будет еще один шанс завоевать пояс", - сказал Уоллес.Реванш так и не состоялся - британец не сдержал обещание и завершил карьеру боксера.





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