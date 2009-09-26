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Кличко и Леннокс Льюис снова встретились в ринге. Видео

Кличко и Леннокс Льюис снова встретились в ринге. ВидеоОни в подробностях проанализировали свой бой 2003 года.

Бывшие чемпионы мира по боксу в супертяжелом весе Виталий Кличко и Леннокс Льюис спустя 15 лет после своего поединка встретились в боксерских перчатках на открытии 56-го Всемирного боксерского совета (WBC), который на этот раз проходит в Киеве.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на XSport.ua.

Согласно сообщению, они вышли на сцену, в подробностях проанализировали свой бой 2003 года и пришли к тому, что в тот день победу одержал не один из них, а сам бокс.

Кроме бывших соперников к публике вышел и врач Пол Уоллес, который тогда остановил бой из-за рассечения у украинца, несмотря на то, что нынешний мэр Киева выигрывал поединок у всех трех судей со счетом 58:56.

"В чем я был уверен, так это в том, что ты, Виталий, дрался как чемпион, но также я был уверен, что у тебя будет еще один шанс завоевать пояс", - сказал Уоллес.

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Реванш так и не состоялся - британец не сдержал обещание и завершил карьеру боксера.
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 Теги: Кличко, Леннокс Льюис, Видео, ринг

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Сегодня, 22:46 » Автор: Едгар Букмирза
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