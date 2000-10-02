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Бомбардировщик пролетел в нескольких метрах над землей. Видео

Бомбардировщик пролетел в нескольких метрах над землей. Видео Видеоролик сняли украинские военные.

30 сентября пользователь Виталий Панич опубликовал в Facebook видео полета тактического фронтового бомбардировщика СУ-24 Вооруженных сил Украины над аэродромом на экстремально низкой высоте, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на FaceNews.

Где была сделана запись, не уточняется. Человек, который записал видео, возмущается действиями пилота.

"Сейчас опять стекло вылетят. Что же ты делаешь ... что, сдурел, бл...? »- говорит он.

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На записи самолет пролетает в нескольких метрах над землей.

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 Теги: СУ-24, видео

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Сегодня, 00:19 » Автор: Евгений Шевченко
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