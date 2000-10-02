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Арабские беженцы ударили Линдси Лохан в прямом эфире. Видео
Голливудская звезда Линдси Лохан попала в очередной скандал.
В Сети появилось видео, на котором Линдси обвиняет семью на улице в торговле детьми. Она требует отдать ей детей, преследует этих людей, убеждает детей уйти с ней в отель, потом слышится звук удара, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Народную Правду.
После актриса снимает себя, держится за щеку и сообщает со слезами, что ее ударили.
Издание утверждает, что это видео со страницы Лохан снято в Москве, она его удалила, но они успели перезалить.
По словам портала, на видео актриса в Москве преследует сирийских беженцев. Правда, сама актриса не заявляла, что на ролике - Москва. Да и никаких подтверждений, что Лохан была в Москве в эти выходные, нет.
Кстати, в сети удивляются, почему Лохан преследует эту семью, и даже радуются, что она получила отпор.
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Отметим, что это не первый скандал Лохан, связанный с Россией. Некоторое время назад она была помолвлена с богатым россиянином Егором Тарабасовым. Дело шло к свадьбе, но позже Тарабасов обвинил невесту в том, что она его обокрала, и даже угрожал судом. До этого пара подралась, а кадры драки попали в сеть.
В Сети появилось видео, на котором Линдси обвиняет семью на улице в торговле детьми. Она требует отдать ей детей, преследует этих людей, убеждает детей уйти с ней в отель, потом слышится звук удара, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Народную Правду.
После актриса снимает себя, держится за щеку и сообщает со слезами, что ее ударили.
Издание утверждает, что это видео со страницы Лохан снято в Москве, она его удалила, но они успели перезалить.
По словам портала, на видео актриса в Москве преследует сирийских беженцев. Правда, сама актриса не заявляла, что на ролике - Москва. Да и никаких подтверждений, что Лохан была в Москве в эти выходные, нет.
Кстати, в сети удивляются, почему Лохан преследует эту семью, и даже радуются, что она получила отпор.
Читайте также: Бомбардировщик пролетел в нескольких метрах над землей. Видео
Отметим, что это не первый скандал Лохан, связанный с Россией. Некоторое время назад она была помолвлена с богатым россиянином Егором Тарабасовым. Дело шло к свадьбе, но позже Тарабасов обвинил невесту в том, что она его обокрала, и даже угрожал судом. До этого пара подралась, а кадры драки попали в сеть.
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