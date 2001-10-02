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Эйфелеву башню украсили в память об известном певце. Видео

Эйфелеву башню украсили в память об известном певце. Видео Французы вспоминают Шарля Азнавура.

На мосту Йена, который ведет к Эйфелевой башне в Париже, всю ночь будут звучать самые красивые песни маэстро, а портреты Азнавура появятся на больших экранах по всему городу, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на PolitekA.

Сама же Эйфелева башня, о которой шансонье спел множество трогательных песен, окрасится в золото.

Как сообщают французские СМИ, Шарль Азнавур, вероятно, будет похоронен на территории монастыря XII века во французской коммуне Монфор-л’Амори. По крайне мере, этого хотел сам шансонье.

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К тому же, в этом пригороде Парижа у Азнавура был дом, где он часто проводил время со своими родными, также там находится родовой склеп.

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 Теги: Эйфелева башня, Шарль Азнавур

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Сегодня, 02:39 » Автор: Евгений Шевченко
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