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Эйфелеву башню украсили в память об известном певце. Видео
Французы вспоминают Шарля Азнавура.
На мосту Йена, который ведет к Эйфелевой башне в Париже, всю ночь будут звучать самые красивые песни маэстро, а портреты Азнавура появятся на больших экранах по всему городу, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на PolitekA.
Сама же Эйфелева башня, о которой шансонье спел множество трогательных песен, окрасится в золото.
Как сообщают французские СМИ, Шарль Азнавур, вероятно, будет похоронен на территории монастыря XII века во французской коммуне Монфор-л’Амори. По крайне мере, этого хотел сам шансонье.
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К тому же, в этом пригороде Парижа у Азнавура был дом, где он часто проводил время со своими родными, также там находится родовой склеп.
На мосту Йена, который ведет к Эйфелевой башне в Париже, всю ночь будут звучать самые красивые песни маэстро, а портреты Азнавура появятся на больших экранах по всему городу, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на PolitekA.
Сама же Эйфелева башня, о которой шансонье спел множество трогательных песен, окрасится в золото.
Как сообщают французские СМИ, Шарль Азнавур, вероятно, будет похоронен на территории монастыря XII века во французской коммуне Монфор-л’Амори. По крайне мере, этого хотел сам шансонье.
Читайте также: Арабские беженцы ударили Линдси Лохан в прямом эфире. Видео
К тому же, в этом пригороде Парижа у Азнавура был дом, где он часто проводил время со своими родными, также там находится родовой склеп.
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