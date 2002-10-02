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Старшая дочь Обамы снялась в клипе своих друзей. Видео
Девушка учится в университете вместе с участниками коллектива.
Видеоролик обнародовали на YouTube 20 сентября текущего года, где он за короткий промежуток времени собрал большое количество просмотров, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Комментарии.
Малия Обама снялась в массовке клипа, так как по сюжету она появляется в кадре на несколько секунд всего два раза.
Дочь 44-летнего бывшего президента США не случайно «засветилась» в клипе группы New Dakotas, поскольку девушка учится в Гарвардском университете вместе с участниками музыкального коллектива.
Сюжет клипа на песню «Walking on air» повествует об участнике группы New Dakotas по имени Крис, который безответственно относится к музыке и пропускает важную репетицию, поэтому его коллеги исключили парня из своих рядов, решив найти ему замену. Бойз-бенд объявил кастинг, на который в качестве одной из претендентов пришла Малия Обама.
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В своих коротких сценах девушка исполняет зажигательные танцы и играет на губной гармошке.
Видеоролик обнародовали на YouTube 20 сентября текущего года, где он за короткий промежуток времени собрал большое количество просмотров, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Комментарии.
Малия Обама снялась в массовке клипа, так как по сюжету она появляется в кадре на несколько секунд всего два раза.
Дочь 44-летнего бывшего президента США не случайно «засветилась» в клипе группы New Dakotas, поскольку девушка учится в Гарвардском университете вместе с участниками музыкального коллектива.
Сюжет клипа на песню «Walking on air» повествует об участнике группы New Dakotas по имени Крис, который безответственно относится к музыке и пропускает важную репетицию, поэтому его коллеги исключили парня из своих рядов, решив найти ему замену. Бойз-бенд объявил кастинг, на который в качестве одной из претендентов пришла Малия Обама.
Читайте также: Арабские беженцы ударили Линдси Лохан в прямом эфире. Видео
В своих коротких сценах девушка исполняет зажигательные танцы и играет на губной гармошке.
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