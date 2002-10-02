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Старшая дочь Обамы снялась в клипе своих друзей. Видео

Старшая дочь Обамы снялась в клипе своих друзей. Видео Девушка учится в университете вместе с участниками коллектива.

Видеоролик обнародовали на YouTube 20 сентября текущего года, где он за короткий промежуток времени собрал большое количество просмотров, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Комментарии.

Малия Обама снялась в массовке клипа, так как по сюжету она появляется в кадре на несколько секунд всего два раза.

Дочь 44-летнего бывшего президента США не случайно «засветилась» в клипе группы New Dakotas, поскольку девушка учится в Гарвардском университете вместе с участниками музыкального коллектива.

Сюжет клипа на песню «Walking on air» повествует об участнике группы New Dakotas по имени Крис, который безответственно относится к музыке и пропускает важную репетицию, поэтому его коллеги исключили парня из своих рядов, решив найти ему замену. Бойз-бенд объявил кастинг, на который в качестве одной из претендентов пришла Малия Обама.

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В своих коротких сценах девушка исполняет зажигательные танцы и играет на губной гармошке.

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 Теги: Малия Обама, клип

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Сегодня, 05:59 » Автор: Евгений Шевченко
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