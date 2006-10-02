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Новую модель смартфона Xiaomi проверили на прочность. Видео
Известный видеоблогер протестировал Xiaomi Mi 8 Explorer Edition.
Xiaomi Mi 8 Explorer Edition продает довольно ограниченными партиями и достать его непросто даже профессиональным блогерам, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на semobile.
Очевидно, именно в этом кроется причина того, что свои тесты JerryRigEverything проводит только сейчас. Напомним, отличиями от стандартной версии Mi 8 стала интеграция сканера отпечатка в дисплей, система 3D-сканирования лица и особый дизайн с прозрачной задней крышкой и декоративной вставкой, имитирующей системную плату девайса (приукрашенную за счет логотипа Qualcomm).
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Забегая вперед отметим, что автор уделил особое внимание этому элементу декора, но только после проведения традиционного набора тестов. Со всеми Mi 8 Explorer Edition справился хорошо, подтвердив свой флагманский статус.
Xiaomi Mi 8 Explorer Edition продает довольно ограниченными партиями и достать его непросто даже профессиональным блогерам, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на semobile.
Очевидно, именно в этом кроется причина того, что свои тесты JerryRigEverything проводит только сейчас. Напомним, отличиями от стандартной версии Mi 8 стала интеграция сканера отпечатка в дисплей, система 3D-сканирования лица и особый дизайн с прозрачной задней крышкой и декоративной вставкой, имитирующей системную плату девайса (приукрашенную за счет логотипа Qualcomm).
Читайте также: Эйфелеву башню украсили в память об известном певце. Видео
Забегая вперед отметим, что автор уделил особое внимание этому элементу декора, но только после проведения традиционного набора тестов. Со всеми Mi 8 Explorer Edition справился хорошо, подтвердив свой флагманский статус.
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