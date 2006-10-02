» » Новую модель смартфона Xiaomi проверили на прочность. Видео
Раздел: Видеоновости  
0

Новую модель смартфона Xiaomi проверили на прочность. Видео

Новую модель смартфона Xiaomi проверили на прочность. Видео Известный видеоблогер протестировал Xiaomi Mi 8 Explorer Edition.

Xiaomi Mi 8 Explorer Edition продает довольно ограниченными партиями и достать его непросто даже профессиональным блогерам, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на semobile.

Очевидно, именно в этом кроется причина того, что свои тесты JerryRigEverything проводит только сейчас. Напомним, отличиями от стандартной версии Mi 8 стала интеграция сканера отпечатка в дисплей, система 3D-сканирования лица и особый дизайн с прозрачной задней крышкой и декоративной вставкой, имитирующей системную плату девайса (приукрашенную за счет логотипа Qualcomm).

Читайте также: Эйфелеву башню украсили в память об известном певце. Видео

Забегая вперед отметим, что автор уделил особое внимание этому элементу декора, но только после проведения традиционного набора тестов. Со всеми Mi 8 Explorer Edition справился хорошо, подтвердив свой флагманский статус.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Xiaomi, прочность

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 07:45 » Автор: Евгений Шевченко
     399
     0

Похожие новости по теме

Эйфелеву башню украсили в память об известном певце. Видео Эйфелеву башню украсили в память об известном певце. Видео

Французы вспоминают Шарля Азнавура.

Блогер показал, насколько прочен новый iPhone. Видео Блогер показал, насколько прочен новый iPhone. Видео

Видео тестов появилось на YouTube.

Xiaomi показала мусорную корзину будущего. Видео Xiaomi показала мусорную корзину будущего. Видео

"Умное" ведро оснащено датчиком движения и другими функциями.

Новый Xiaomi POCOPHONE показали на видео. Видео Новый Xiaomi POCOPHONE показали на видео. Видео

Появилось два видео с новыми смартфонами.

В сети показали новейший Xiaomi Mi Mix 2S. Видео В сети показали новейший Xiaomi Mi Mix 2S. Видео

Сам телефон очень напоминает новенький IPhone X.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх