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Бунт в Барселоне: каталонцы подрались с полицейскими. Видео

Бунт в Барселоне: каталонцы подрались с полицейскими. ВидеоДемонстранты штурмовали заграждения у регионального парламента в Барселоне.

В понедельник, 1 октября, в Барселоне прошли массовые акции протеста, приуроченные к годовщине провала референдума об отделении Каталонии от Испании, которые к вечеру переросли в беспорядки.

Об этом сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Лига.

Согласно сообщению, вечером начались столкновения между каталонскими сепаратистами и сотрудниками полиции.

Отмечается, что демонстранты штурмовали заграждения у регионального парламента в Барселоне. Скрывая лица, некоторые участники попытались возвести баррикады, а также бросали камни в полицейских.

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Собравшиеся освистали главу правительства Каталонии Жоакима Торру во время его выступления. Люди обвинили его в недостаточном сопротивлении Мадриду.

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 Теги: Барселона, массовые протесты

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Сегодня, 09:41 » Автор: Ирина Шевченко
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