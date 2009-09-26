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Бразильская серфингистка установила мировой рекорд. Видео

Бразильская серфингистка установила мировой рекорд. Видео Женщина получила награду от Всемирной Лиги Серфинга.

31-летняя серфингистка покорила 20-метровую волну, эффектно устояв на доске.

Это произошло на побережье португальского городка Назаре, передает Хроника.инфо со ссылкой на ТСН.

Бразилианка Майя Габейра стала первой женщиной на планете, которая смогла поймать волну, похожую на разрушительное цунами.

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Женщина получила награду от Всемирной Лиги Серфинга и попала в Книгу Рекордов Гиннеса.

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 Теги: серфингистка, мировой рекорд

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Сегодня, 11:38 » Автор: Ирина Шевченко
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