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Смертельный тайфун в Японии: новые кадры. Видео

Смертельный тайфун в Японии: новые кадры. ВидеоОколо 400 000 семей остались без электричества.

Тайфун "Трами", который накрыл берег японской префектуры Вакаяма, вызвал сильные дожди и ветер. В результате два человека погибли, один пропал без вести, более ста пострадали.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Униан.

Из-за разгула стихии в Токио и соседних районах было остановлено движение метро и ряда железнодорожных веток. Также около 400 тыс. семей остались без электричества.

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Ожидается, что дальше "Трами" коснется некоторых районов на востоке и севере Японии.

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 Теги: тайфун, Япония

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Сегодня, 14:20 » Автор: Ирина Шевченко
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