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Смертельный тайфун в Японии: новые кадры. Видео
Около 400 000 семей остались без электричества.
Тайфун "Трами", который накрыл берег японской префектуры Вакаяма, вызвал сильные дожди и ветер. В результате два человека погибли, один пропал без вести, более ста пострадали.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Униан.
Из-за разгула стихии в Токио и соседних районах было остановлено движение метро и ряда железнодорожных веток. Также около 400 тыс. семей остались без электричества.
Читайте также: Мощный тайфун в Японии: отменены почти 200 рейсов
Ожидается, что дальше "Трами" коснется некоторых районов на востоке и севере Японии.
Тайфун "Трами", который накрыл берег японской префектуры Вакаяма, вызвал сильные дожди и ветер. В результате два человека погибли, один пропал без вести, более ста пострадали.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Униан.
Из-за разгула стихии в Токио и соседних районах было остановлено движение метро и ряда железнодорожных веток. Также около 400 тыс. семей остались без электричества.
Читайте также: Мощный тайфун в Японии: отменены почти 200 рейсов
Ожидается, что дальше "Трами" коснется некоторых районов на востоке и севере Японии.
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