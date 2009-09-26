Раздел: Видеоновости
В Киеве напали на журналистов съемочной группы. Видео
Пьяный мажор избил девушку-журналиста.
Ночью на тридцатое сентября в Киеве была избита пьяной компанией за рулем корреспондент программы «Чрезвычайные новости» Константина Стогния на канале ICTV Юлия Гунько.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на kv.oblast.online.
Киевская полиция только второго октября сообщила об открытии уголовного производства по препятствованию деятельности СМИ, проинформировал Центр связей с общественностью столичного полицейского главка.
Киевских полицейских отреагировать на действия столичной мажорной пьяни в авто заставила съемочная группа программы
Как сообщают киевские правоохранители, уголовное производство открыто по статье о препятствовании деятельности журналистов. События излагаются коротко.
В полицию обратилась корреспондент известной программы. Ночью, с пятницы на субботу ее съемочной группе сломали камеру, а ей самой нанесли удар в лицо.
Статья предусматривает наказание штрафом до пятидесяти минимумов, не облагаемых налогом, или ограничение свободы до 3-х лет, или арест на полгода.
И только коллеги потерпевших - журналисты издания «Страна» - рассказали подробности нападения на съемочную группу «Чрезвычайных новостей» в последнюю ночь сентября.
В ту ночь журналисты Стогния с ICTV отправились фиксировать пьяных за рулем вместе с общественниками из «Питбуля».
В 3 часа ночи активисты «Питбуля» и съемочная группа «ЧН» прибыли к увеселительному заведению «Ozero» в Голосеево.
По словам Юлии Гунько, трое мужчин и две женщины возле авто пили и танцевали, потом пьяный водитель сел за руль и повез всю компанию. Мажоров остановила полиция. Подоспели и журналисты Стогния, начали делать видеосюжет.
Однако компания вышла из машины и оказала сопротивление правоохранителям. Тогда и было совершено 1-е нападение (всего два нападения было) на журналистов. На представителей «ЧН» напали мужчина с женщиной, оскорбляли нецензурщиной, наносили удары по рукам, пытались сломать видеотехнику.
Правоохранителям пьяные мажоры отказались предъявить право на вождение и личные удостоверения.
В результате полицейские надели на водителя наручники и положили лицом вниз.
В этот момент две подруги мужчин выскочили из авто и бросились в драку на правоохранителей. За событиями внимательно наблюдал еще один мажор. Внезапно он подбежал к съемочной группе, сначала ударил по камере, а потом нанес Юлии Гунько сильный удар в лицо и в голову.
Общественники прекратили избиение журналистки, утихомирив хулигана.
В итоге всех распоясавшихся мажоров доставили в Голосеевское управление. На следующий день пострадавшая журналистка мучилась от болей в голове и в щеке, куда ее ударил пьяный хулиган.
Юлия попала на больничную койку.
Читайте также: В Киеве напали на журналистов: есть пострадавшие
Коллеги Юлии скрупулезно, вместо правоохранителей, собрали фото напавших мажоров и представили в полицию видеозапись избиения своей коллеги. Только после этого в Голосеевском управлении открыли на хулиганов «уголовщину».
Ночью на тридцатое сентября в Киеве была избита пьяной компанией за рулем корреспондент программы «Чрезвычайные новости» Константина Стогния на канале ICTV Юлия Гунько.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на kv.oblast.online.
Киевская полиция только второго октября сообщила об открытии уголовного производства по препятствованию деятельности СМИ, проинформировал Центр связей с общественностью столичного полицейского главка.
Киевских полицейских отреагировать на действия столичной мажорной пьяни в авто заставила съемочная группа программы
Как сообщают киевские правоохранители, уголовное производство открыто по статье о препятствовании деятельности журналистов. События излагаются коротко.
В полицию обратилась корреспондент известной программы. Ночью, с пятницы на субботу ее съемочной группе сломали камеру, а ей самой нанесли удар в лицо.
Статья предусматривает наказание штрафом до пятидесяти минимумов, не облагаемых налогом, или ограничение свободы до 3-х лет, или арест на полгода.
И только коллеги потерпевших - журналисты издания «Страна» - рассказали подробности нападения на съемочную группу «Чрезвычайных новостей» в последнюю ночь сентября.
В ту ночь журналисты Стогния с ICTV отправились фиксировать пьяных за рулем вместе с общественниками из «Питбуля».
В 3 часа ночи активисты «Питбуля» и съемочная группа «ЧН» прибыли к увеселительному заведению «Ozero» в Голосеево.
По словам Юлии Гунько, трое мужчин и две женщины возле авто пили и танцевали, потом пьяный водитель сел за руль и повез всю компанию. Мажоров остановила полиция. Подоспели и журналисты Стогния, начали делать видеосюжет.
Однако компания вышла из машины и оказала сопротивление правоохранителям. Тогда и было совершено 1-е нападение (всего два нападения было) на журналистов. На представителей «ЧН» напали мужчина с женщиной, оскорбляли нецензурщиной, наносили удары по рукам, пытались сломать видеотехнику.
Правоохранителям пьяные мажоры отказались предъявить право на вождение и личные удостоверения.
В результате полицейские надели на водителя наручники и положили лицом вниз.
В этот момент две подруги мужчин выскочили из авто и бросились в драку на правоохранителей. За событиями внимательно наблюдал еще один мажор. Внезапно он подбежал к съемочной группе, сначала ударил по камере, а потом нанес Юлии Гунько сильный удар в лицо и в голову.
Общественники прекратили избиение журналистки, утихомирив хулигана.
В итоге всех распоясавшихся мажоров доставили в Голосеевское управление. На следующий день пострадавшая журналистка мучилась от болей в голове и в щеке, куда ее ударил пьяный хулиган.
Юлия попала на больничную койку.
Читайте также: В Киеве напали на журналистов: есть пострадавшие
Коллеги Юлии скрупулезно, вместо правоохранителей, собрали фото напавших мажоров и представили в полицию видеозапись избиения своей коллеги. Только после этого в Голосеевском управлении открыли на хулиганов «уголовщину».
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
9
0
Также советуем посмотреть
- Все зло мира – от нефти
- Соцсети вновь шутят над каблуками Путина
- В Англии злой «призрак» попал на камеру
- Сытник подрывает доверие к НАБУ
- У Сенцова развилась сердечная недостаточность и ревматизм, - адвокат
- Российским депутатам: головой работайте, а не языком
- Модель в странных штанах озадачила Сеть оптической иллюзией
- Боевики продолжают препятствовать работе наблюдателям ОБСЕ
- Тиждень не писати у ФБ: результати експерименту
- Прикол дня: в России арбитр засчитал гол, который забил сам
- О 112 Украина и Newsone
- «Шантаж от слабого»: Сеть насмешили угрозы России в ответ на санкции
- Реформа освіти: 10 головних викликів
- Новый хит: ворона вмешалась в схватку котов
- Дональд Трамп производит много шума
- Жители США и Аргентины видели в небе «корабль пришельцев»
- Наблюдатели ОБСЕ подтвердили гибель троих детей в Горловке
- На Донбассе военный пострадал от лазерного оружия
- Во Франции лошадь до смерти перепугала посетителей кафе
- В чем отличие китайского министра от украинского
- Генеральна лінія у Нью-Йорку та викриття «Боширова»
- В ОБСЕ сообщили новые детали взрыва в оккупированном Донецке
- «Кость пушистая»: упитанный кот стал героем забавных фотожаб
- О бензине и дешевом газе в мышеловке
- За сутки на Донбассе уничтожены четыре боевика
- Минутка доброты: кот подружился с собакой, страдающей от слабоумия
- Прикольные твиты, в которых скрывается немало мудрости
- Пережить понедельник: подборка отличных анекдотов на вечер
- Украина отреагировал на отказ Будапешта отозвать консула
- Смешные правила, которым следуют все "приличные" коты
Оставьте свой комментарий