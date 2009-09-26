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В Киеве напали на журналистов съемочной группы. Видео

В Киеве напали на журналистов съемочной группы. ВидеоПьяный мажор избил девушку-журналиста.

Ночью на тридцатое сентября в Киеве была избита пьяной компанией за рулем корреспондент программы «Чрезвычайные новости» Константина Стогния на канале ICTV Юлия Гунько.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на kv.oblast.online.

Киевская полиция только второго октября сообщила об открытии уголовного производства по препятствованию деятельности СМИ, проинформировал Центр связей с общественностью столичного полицейского главка.

Киевских полицейских отреагировать на действия столичной мажорной пьяни в авто заставила съемочная группа программы
Как сообщают киевские правоохранители, уголовное производство открыто по статье о препятствовании деятельности журналистов. События излагаются коротко.

В полицию обратилась корреспондент известной программы. Ночью, с пятницы на субботу ее съемочной группе сломали камеру, а ей самой нанесли удар в лицо.

Статья предусматривает наказание штрафом до пятидесяти минимумов, не облагаемых налогом, или ограничение свободы до 3-х лет, или арест на полгода.

И только коллеги потерпевших - журналисты издания «Страна» - рассказали подробности нападения на съемочную группу «Чрезвычайных новостей» в последнюю ночь сентября.

В ту ночь журналисты Стогния с ICTV отправились фиксировать пьяных за рулем вместе с общественниками из «Питбуля».

В 3 часа ночи активисты «Питбуля» и съемочная группа «ЧН» прибыли к увеселительному заведению «Ozero» в Голосеево.

По словам Юлии Гунько, трое мужчин и две женщины возле авто пили и танцевали, потом пьяный водитель сел за руль и повез всю компанию. Мажоров остановила полиция. Подоспели и журналисты Стогния, начали делать видеосюжет.

Однако компания вышла из машины и оказала сопротивление правоохранителям. Тогда и было совершено 1-е нападение (всего два нападения было) на журналистов. На представителей «ЧН» напали мужчина с женщиной, оскорбляли нецензурщиной, наносили удары по рукам, пытались сломать видеотехнику.

Правоохранителям пьяные мажоры отказались предъявить право на вождение и личные удостоверения.

В результате полицейские надели на водителя наручники и положили лицом вниз.

В этот момент две подруги мужчин выскочили из авто и бросились в драку на правоохранителей. За событиями внимательно наблюдал еще один мажор. Внезапно он подбежал к съемочной группе, сначала ударил по камере, а потом нанес Юлии Гунько сильный удар в лицо и в голову.

Общественники прекратили избиение журналистки, утихомирив хулигана.

В итоге всех распоясавшихся мажоров доставили в Голосеевское управление. На следующий день пострадавшая журналистка мучилась от болей в голове и в щеке, куда ее ударил пьяный хулиган.

Юлия попала на больничную койку.

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Коллеги Юлии скрупулезно, вместо правоохранителей, собрали фото напавших мажоров и представили в полицию видеозапись избиения своей коллеги. Только после этого в Голосеевском управлении открыли на хулиганов «уголовщину».

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 Теги: избиение, Киев

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Сегодня, 16:17 » Автор: Ирина Шевченко
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