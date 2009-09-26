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В небе над Аргентиной сняли загадочное явление. Видео
Объект окрестили "огненным драконом".
В Буэнос-Айресе (Аргентина) местные жители сняли странное явление в вечернем небе. Необычный объект окрестили "огненным драконом" благодаря яркому шлейфу, тянущемуся за ним. По окончании полета он по необъяснимым причинам вдруг разделился на две составляющие, которые стали постепенно угасать.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на segodnya.ua.
Пользователи YouTube так и не смогли разобраться, что именно им продемонстрировали.
Напомним, жители Донбасса увидели в небе странное явление. Согласно народным приметам, появление радуги зимой предвещает морозы и снег. Эти народные наблюдения имеют под собой вполне научное объяснение. Гало появляется на небе по трем причинам: при безоблачном небе, низкой температуре и высокой влажности. Эти факторы как раз совпадают при смене погоды, а также при приближении снежного бурана или сильных морозов.
Читайте также: Появились фото и видео загадочного небесного свечения в небе Донбасса . Фото
В канадской провинции Альберта также можно было увидеть редкое природное явление, во время которого подвижное облако пронеслось по горизонту как цунами. Местной жительнице удалось снять, как облака "прокатываются" по региону.
В Буэнос-Айресе (Аргентина) местные жители сняли странное явление в вечернем небе. Необычный объект окрестили "огненным драконом" благодаря яркому шлейфу, тянущемуся за ним. По окончании полета он по необъяснимым причинам вдруг разделился на две составляющие, которые стали постепенно угасать.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на segodnya.ua.
Пользователи YouTube так и не смогли разобраться, что именно им продемонстрировали.
Напомним, жители Донбасса увидели в небе странное явление. Согласно народным приметам, появление радуги зимой предвещает морозы и снег. Эти народные наблюдения имеют под собой вполне научное объяснение. Гало появляется на небе по трем причинам: при безоблачном небе, низкой температуре и высокой влажности. Эти факторы как раз совпадают при смене погоды, а также при приближении снежного бурана или сильных морозов.
Читайте также: Появились фото и видео загадочного небесного свечения в небе Донбасса . Фото
В канадской провинции Альберта также можно было увидеть редкое природное явление, во время которого подвижное облако пронеслось по горизонту как цунами. Местной жительнице удалось снять, как облака "прокатываются" по региону.
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