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В сети показали невероятные тренировки ВСУ. Видео
Это были масштабные учения.
В Карпатах прошли военные тренировки бойцы Сил специальных операций ВСУ.
Военные отработали элементы тактико-специальной подготовки, покоряли горные вершины и реки.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на goloskarpat.
"Универсальные бойцы" должны выполнять задачи в любых условиях – в частности, в горах", - указываются в министерстве.
Кроме того, в ведомстве отметили, что горная подготовка – неотъемлемая составляющая тренировок военнослужащих ССО в ведущих странах мира.
Казацкая воля и стальной характер - это то, что ведет воина УСН сквозь лед и огонь, скалы и бурные воды", – добавили в министерстве.
Читайте также: В Сети показали тренировки украинских саперов. Видео
Учения "Казацкая воля-2018" стали самыми масштабными за всю историю Вооруженных сил Украины. Воинские части перебрасывались с Запада на Восток, с Севера на Юг, выполняя в различных регионах разноплановые задачи. Бригада армейской авиации после летных тактических учений на Ровенском полигоне уже вторые сутки высаживала подразделения Десантно-штурмовых войск в горах на территории Закарпатья, а через сутки, осуществив перебазирование, поддерживала Десантно-штурмовые войска на Юге.
В Карпатах прошли военные тренировки бойцы Сил специальных операций ВСУ.
Военные отработали элементы тактико-специальной подготовки, покоряли горные вершины и реки.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на goloskarpat.
"Универсальные бойцы" должны выполнять задачи в любых условиях – в частности, в горах", - указываются в министерстве.
Кроме того, в ведомстве отметили, что горная подготовка – неотъемлемая составляющая тренировок военнослужащих ССО в ведущих странах мира.
Казацкая воля и стальной характер - это то, что ведет воина УСН сквозь лед и огонь, скалы и бурные воды", – добавили в министерстве.
Читайте также: В Сети показали тренировки украинских саперов. Видео
Учения "Казацкая воля-2018" стали самыми масштабными за всю историю Вооруженных сил Украины. Воинские части перебрасывались с Запада на Восток, с Севера на Юг, выполняя в различных регионах разноплановые задачи. Бригада армейской авиации после летных тактических учений на Ровенском полигоне уже вторые сутки высаживала подразделения Десантно-штурмовых войск в горах на территории Закарпатья, а через сутки, осуществив перебазирование, поддерживала Десантно-штурмовые войска на Юге.
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