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В сети показали невероятные тренировки ВСУ. Видео

В сети показали невероятные тренировки ВСУ. ВидеоЭто были масштабные учения.

В Карпатах прошли военные тренировки бойцы Сил специальных операций ВСУ.
Военные отработали элементы тактико-специальной подготовки, покоряли горные вершины и реки.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на goloskarpat.

"Универсальные бойцы" должны выполнять задачи в любых условиях – в частности, в горах", - указываются в министерстве.

Кроме того, в ведомстве отметили, что горная подготовка – неотъемлемая составляющая тренировок военнослужащих ССО в ведущих странах мира.

Казацкая воля и стальной характер - это то, что ведет воина УСН сквозь лед и огонь, скалы и бурные воды", – добавили в министерстве.

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Учения "Казацкая воля-2018" стали самыми масштабными за всю историю Вооруженных сил Украины. Воинские части перебрасывались с Запада на Восток, с Севера на Юг, выполняя в различных регионах разноплановые задачи. Бригада армейской авиации после летных тактических учений на Ровенском полигоне уже вторые сутки высаживала подразделения Десантно-штурмовых войск в горах на территории Закарпатья, а через сутки, осуществив перебазирование, поддерживала Десантно-штурмовые войска на Юге.

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 Теги: ВСУ, тренировки, учение, видео

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Сегодня, 21:46 » Автор: Едгар Букмирза
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