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В сети показали доказательства пыток в российских колониях. Видео
Показанное просто ужасно бесчеловечно.
В сети опубликовали видеозапись, на которой запечатлены издевательства над заключенными исправительном колонии № 7 в Омске (РФ).
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на ghall.com.ua.
На записи раздетые догола заключенные сидят на корточках у стены, а затем танцуют на нарах. На других кадрах видно, как заключенные приседают с грузом на плечах. По информации, эта запись сделана в 2015 году.
Читайте также: Появились доказательства пыток пленного украинца в Крыму
На нем присутствует инспектор отдела безопасности ИК-7 Василий Трофимов, который был осужден за превышение полномочий.
В сети опубликовали видеозапись, на которой запечатлены издевательства над заключенными исправительном колонии № 7 в Омске (РФ).
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на ghall.com.ua.
На записи раздетые догола заключенные сидят на корточках у стены, а затем танцуют на нарах. На других кадрах видно, как заключенные приседают с грузом на плечах. По информации, эта запись сделана в 2015 году.
Читайте также: Появились доказательства пыток пленного украинца в Крыму
На нем присутствует инспектор отдела безопасности ИК-7 Василий Трофимов, который был осужден за превышение полномочий.
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