» » В сети показали доказательства пыток в российских колониях. Видео
Раздел: Видеоновости  
0

В сети показали доказательства пыток в российских колониях. Видео

В сети показали доказательства пыток в российских колониях. ВидеоПоказанное просто ужасно бесчеловечно.

В сети опубликовали видеозапись, на которой запечатлены издевательства над заключенными исправительном колонии № 7 в Омске (РФ).

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на ghall.com.ua.

На записи раздетые догола заключенные сидят на корточках у стены, а затем танцуют на нарах. На других кадрах видно, как заключенные приседают с грузом на плечах. По информации, эта запись сделана в 2015 году.

Читайте также: Появились доказательства пыток пленного украинца в Крыму

На нем присутствует инспектор отдела безопасности ИК-7 Василий Трофимов, который был осужден за превышение полномочий.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Россия, пытки, колония, видео

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 22:16 » Автор: Едгар Букмирза
     1066
     0

Похожие новости по теме

Как российские тюремщики пытают заключенного в колонии. Видео Как российские тюремщики пытают заключенного в колонии. Видео

Запись была сделана с портативного видеорегистратора, которые обязаны носить сотрудники колонии.

НЛО над Одессой: появились новые доказательства. Видео НЛО над Одессой: появились новые доказательства. Видео

Пользователи соцсетей шокированы происходящим в небе над Одесской областью.

В Ливии начали расследование пыток над сыном Каддафи при помощи фалаки. Видео В Ливии начали расследование пыток над сыном Каддафи при помощи фалаки. Видео

Первые упоминания о наказании фалакой в арабском мире появляются в X веке.

Ужгород: в знак протеста заключенные зашили свои рты. Видео Ужгород: в знак протеста заключенные зашили свои рты. Видео

Заключенные в Ужгороде придумали способ протеста против издевательств.

В одной из российских колоний взбунтовались заключенные. Видео В одной из российских колоний взбунтовались заключенные. Видео

Российские "зеки" устроили забастовку и требуют к себе лучшего отношения.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх