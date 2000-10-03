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Журналисты посчитали, как подорожал борщевой набор. Видео
Проблема связана с подорожанием овощей.
Борщ подорожал: цена на овощной набор побила очередной рекорд, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на FaceNews.
Корнеплоды сегодня стоят почти вдвое дороже, чем в прошлом году. Единственное исключение - картофель.
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Почему овощи дорожают, и сколько сегодня стоит украинское блюдо номер один?
Борщ подорожал: цена на овощной набор побила очередной рекорд, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на FaceNews.
Корнеплоды сегодня стоят почти вдвое дороже, чем в прошлом году. Единственное исключение - картофель.
Читайте также: Врачи назвали оптимальное количество сна в день. Видео
Почему овощи дорожают, и сколько сегодня стоит украинское блюдо номер один?
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