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Автобус с верующими забросали камнями. Видео

Автобус с верующими забросали камнями. Видео Транспорт перевозил людей из Ровно в Киев.

Неизвестные в балаклавах забросалт камнями автобус с прихожанами Украинской православной церкви, которые из Ровно направлялись в Киев, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

"В два часа ночи на Свято-Георгиевском подворье г. Ровно, во время посадки верующих УПЦ в пассажирский автобус, четверо молодых людей в балаклавах стали забрасывать транспортное средство крупными камнями. В результате нападения было повреждено лобовое стекло. Женщины и дети, которые уже находились в салоне, были очень напуганы происходящим", – говорится в сообщении.

По словам очевидцев, мужчины из числа паломников пытались задержать одного из нападавших, однако тот применил слезоточивый газ и сумел убежать. На место происшествия был вызван наряд полиции, который зафиксировал правонарушение и опросил очевидцев. Несмотря на препятствия, верующие УПЦ сумели попасть на молитвенное стояние, добравшись до Киева на частных автомобилях.

Отмечается, что водитель автобуса, который должен был перевезти верующих УПЦ из Ровно в Киев, накануне получил предупреждение, чтобы он отказался от этой поездки. По словам мужчины, утром 1 октября ему поступил звонок из Укртрансбезопасности по поводу предстоящей поездки.

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Когда предприниматель приехал туда для оформления документации, ему сообщили, что не приветствуют его решения перевозить верующих УПЦ, и рассказали о звонке, поступившем из СБУ. "Мне объяснили, что был звонок из СБУ, они просили, чтобы меня каким-то образом не пустили в Киев", – утверждает водитель.

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 Теги: Ровно, автобус

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Сегодня, 02:27 » Автор: Евгений Шевченко
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