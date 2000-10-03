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Автобус с верующими забросали камнями. Видео
Транспорт перевозил людей из Ровно в Киев.
Неизвестные в балаклавах забросалт камнями автобус с прихожанами Украинской православной церкви, которые из Ровно направлялись в Киев, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
"В два часа ночи на Свято-Георгиевском подворье г. Ровно, во время посадки верующих УПЦ в пассажирский автобус, четверо молодых людей в балаклавах стали забрасывать транспортное средство крупными камнями. В результате нападения было повреждено лобовое стекло. Женщины и дети, которые уже находились в салоне, были очень напуганы происходящим", – говорится в сообщении.
По словам очевидцев, мужчины из числа паломников пытались задержать одного из нападавших, однако тот применил слезоточивый газ и сумел убежать. На место происшествия был вызван наряд полиции, который зафиксировал правонарушение и опросил очевидцев. Несмотря на препятствия, верующие УПЦ сумели попасть на молитвенное стояние, добравшись до Киева на частных автомобилях.
Отмечается, что водитель автобуса, который должен был перевезти верующих УПЦ из Ровно в Киев, накануне получил предупреждение, чтобы он отказался от этой поездки. По словам мужчины, утром 1 октября ему поступил звонок из Укртрансбезопасности по поводу предстоящей поездки.
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Когда предприниматель приехал туда для оформления документации, ему сообщили, что не приветствуют его решения перевозить верующих УПЦ, и рассказали о звонке, поступившем из СБУ. "Мне объяснили, что был звонок из СБУ, они просили, чтобы меня каким-то образом не пустили в Киев", – утверждает водитель.
Неизвестные в балаклавах забросалт камнями автобус с прихожанами Украинской православной церкви, которые из Ровно направлялись в Киев, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
"В два часа ночи на Свято-Георгиевском подворье г. Ровно, во время посадки верующих УПЦ в пассажирский автобус, четверо молодых людей в балаклавах стали забрасывать транспортное средство крупными камнями. В результате нападения было повреждено лобовое стекло. Женщины и дети, которые уже находились в салоне, были очень напуганы происходящим", – говорится в сообщении.
По словам очевидцев, мужчины из числа паломников пытались задержать одного из нападавших, однако тот применил слезоточивый газ и сумел убежать. На место происшествия был вызван наряд полиции, который зафиксировал правонарушение и опросил очевидцев. Несмотря на препятствия, верующие УПЦ сумели попасть на молитвенное стояние, добравшись до Киева на частных автомобилях.
Отмечается, что водитель автобуса, который должен был перевезти верующих УПЦ из Ровно в Киев, накануне получил предупреждение, чтобы он отказался от этой поездки. По словам мужчины, утром 1 октября ему поступил звонок из Укртрансбезопасности по поводу предстоящей поездки.
Читайте также: Врачи назвали оптимальное количество сна в день. Видео
Когда предприниматель приехал туда для оформления документации, ему сообщили, что не приветствуют его решения перевозить верующих УПЦ, и рассказали о звонке, поступившем из СБУ. "Мне объяснили, что был звонок из СБУ, они просили, чтобы меня каким-то образом не пустили в Киев", – утверждает водитель.
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