Автобус с верующими забросали камнями. Видео

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В результате стрельбы никто не пострадал, пассажиров пересадили в другой автобус.

В салоне было 48 людей, которые бежали из Донбасса.

Сепаратисты раскачивали автобус и били стекла битами. Вооруженные битами, камнями и кирпичами агрессивно настроенные люди с георгиевскими лентами напали на автобусы с милицией в Харькове и забросала его камнями.