» » На одной из киевских СТО возник пожар. Видео
Раздел: Видеоновости  
0

На одной из киевских СТО возник пожар. Видео

На одной из киевских СТО возник пожар. Видео Огонь удалось погасить не сразу.

Как сообщают источники, сегодня в дневное время в Киеве на проспекте Отрадном, 95 возник пожар на СТО, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Криминал.

При этом горит вблизи Борщаговского ХФЗ.

Что стало причиной пожара, пока неизвестно. О жертвах не сообщается.

Читайте также: Автобус с верующими забросали камнями. Видео

На месте работают бригады ГСЧС, патрульная полиция и скорая помощь.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: СТО, Киев, пожар

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 05:26 » Автор: Евгений Шевченко
     373
     0

Похожие новости по теме

Пожар в столице: стремительно вспыхнул балкон. Видео Пожар в столице: стремительно вспыхнул балкон. Видео

Обошлось без жертв.

В Дубае возник пожар в небоскребе Zen Tower. Видео В Дубае возник пожар в небоскребе Zen Tower. Видео

Причину пожара пока не установили.

В центре Киева горит дом. Видео В центре Киева горит дом. Видео

В столице Украины на улице Богдана Хмельницкого, на пересечении с улицей Пушкинская, возник пожар в нежилом помещении.

ЧП в Днепре: возник пожар в недостроенной многоэтажке. Видео ЧП в Днепре: возник пожар в недостроенной многоэтажке. Видео

В результате пожара жертв и пострадавших нет.

В Киеве ночью возник сильный пожар. Видео В Киеве ночью возник сильный пожар. Видео

Пожар возник на деревообрабатывающей фабрике.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх