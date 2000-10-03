На одной из киевских СТО возник пожар. Видео

Огонь удалось погасить не сразу.



Как сообщают источники, сегодня в дневное время в Киеве на проспекте Отрадном, 95 возник пожар на СТО, сообщает



При этом горит вблизи Борщаговского ХФЗ.



Что стало причиной пожара, пока неизвестно. О жертвах не сообщается.



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На месте работают бригады ГСЧС, патрульная полиция и скорая помощь.



Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Как сообщают источники, сегодня в дневное время в Киеве на проспекте Отрадном, 95 возник пожар на СТО, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Криминал При этом горит вблизи Борщаговского ХФЗ.Что стало причиной пожара, пока неизвестно. О жертвах не сообщается.На месте работают бригады ГСЧС, патрульная полиция и скорая помощь.





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