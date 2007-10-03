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В США задержали участников расистских протестов. Видео

В США задержали участников расистских протестов. Видео Один из задержанных въехал в толпу людей на машине.

Полиция Калифорнии во вторник арестовала четырех членов американского расистской группировки, которые обвиняются в подстрекательстве людей к столкновениям праворадикалов и их противников в городе Шарлотсвилл (штат Вирджиния) в августе 2017 года, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на УНН.

По ее данным, задержанные являются членами антисемитской группировки "Rise Above", которые в прошлом году, согласно заявлению полиции, "были самыми жестокими участниками протестов в Шарлотсвилл".

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"Эти ребята приехали в Шарлотсвилл, чтобы совершить насильственные действия, и этот инцидент не был первичным", - привела газета слова прокурора США Томас Каллена на пресс-конференции, посвященной объявлению обвинения.

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 Теги: США, задержание

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Сегодня, 07:20 » Автор: Евгений Шевченко
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