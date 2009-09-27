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Английские футболисты осуществили мечту 94-летнего болельщика. Видео
Вскоре после совершения заветной мечты мужчина скончался.
Футбольный клуб "Ноттс Каунти", выступающий в четвертом по силе английском дивизионе, осуществил мечту своего 94-летнего болельщика Роя Прентиса, страдающего деменцией.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на ТСН.
Пожилой фанат всегда хотел забить пенальти за свой клуб и в "Ноттс Каунти" предоставили ему такую возможность.
Рой Прентис - инженер на пенсии. Когда он в именной футболке забил свой гол, то на радостях чуть не упал на колени. Свидетелями дедушкиного триумфа стали сотни болельщиков и его родные.
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К сожалению, Рой следующего гола так и не забил. Вскоре после совершения заветной мечты мужчина скончался.
Футбольный клуб "Ноттс Каунти", выступающий в четвертом по силе английском дивизионе, осуществил мечту своего 94-летнего болельщика Роя Прентиса, страдающего деменцией.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на ТСН.
Пожилой фанат всегда хотел забить пенальти за свой клуб и в "Ноттс Каунти" предоставили ему такую возможность.
Рой Прентис - инженер на пенсии. Когда он в именной футболке забил свой гол, то на радостях чуть не упал на колени. Свидетелями дедушкиного триумфа стали сотни болельщиков и его родные.
Читайте также: Японцы осуществили мечту миллионов, создав прозрачное пиво
К сожалению, Рой следующего гола так и не забил. Вскоре после совершения заветной мечты мужчина скончался.
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