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В США целый город "ушел" под воду. Видео
Из-за масштабного затопления пришлось закрыть несколько учебных заведений.
Улицы американского Феникса затопил шторм "Роза".
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на ТСН.
Машины застряли на дорогах, а водители вместе с пассажирами оказались в водной ловушке. По меньшей мере шесть человек из затопленных автомобилей вытащили пожарные.
Американцам советуют отказаться от путешествий затопленным городом.
Читайте также: В США целый штат "ушел" под воду. Видео
Дожди пока не утихнут, а из-за масштабного затопления пришлось закрыть несколько местных учебных заведений.
Улицы американского Феникса затопил шторм "Роза".
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на ТСН.
Машины застряли на дорогах, а водители вместе с пассажирами оказались в водной ловушке. По меньшей мере шесть человек из затопленных автомобилей вытащили пожарные.
Американцам советуют отказаться от путешествий затопленным городом.
Читайте также: В США целый штат "ушел" под воду. Видео
Дожди пока не утихнут, а из-за масштабного затопления пришлось закрыть несколько местных учебных заведений.
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