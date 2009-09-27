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В США целый город "ушел" под воду. Видео

В США целый город "ушел" под воду. ВидеоИз-за масштабного затопления пришлось закрыть несколько учебных заведений.

Улицы американского Феникса затопил шторм "Роза".

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на ТСН.

Машины застряли на дорогах, а водители вместе с пассажирами оказались в водной ловушке. По меньшей мере шесть человек из затопленных автомобилей вытащили пожарные.

Американцам советуют отказаться от путешествий затопленным городом.

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Дожди пока не утихнут, а из-за масштабного затопления пришлось закрыть несколько местных учебных заведений.

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 Теги: затопление, город, США

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Сегодня, 11:37 » Автор: Ирина Шевченко
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