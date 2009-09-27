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Депутат Госдумы потребовал "отдать" Одессу и Харьков. Видео

Депутат Госдумы потребовал "отдать" Одессу и Харьков. ВидеоСкандальное заявление депутат сделал в эфире пропагандистской программы.

Депутат Госдумы РФ Леонид Калашников выдвинул территориальные претензии к Украине, потребовав «отдать» Харьков и Одессу.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Факты.

Повод для этого депутат нашел «оригинальный» - мол, эти города всегда были «русскими». Скандальное заявление депутат сделал в эфире пропагандистской программы «60 минут» на телеканале «Россия 1», дискутируя с приглашенным украинским общественным деятелем Вадимом Трюханом.

«У моей жены фамилия Марченко, украинская. Я работал в Одессе, для меня Одесса более украино-русская, чем ты. А ты убирайся во Львов и живи там вот в этом Львове своем!» - сказал депутат-коммунист.

В ответ украинец напомнил, что является уроженцем Харькова, а жители этого города, независимо от того, на каком языке разговаривают, являются украинцами.

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Это еще больше разозлило коммуниста, и он «потребовал» от Киева отдать не только Харьков и Одессу, но «и все остальное».

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 Теги: депутат Госдумы, скандал, Одесса

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Сегодня, 13:16 » Автор: Ирина Шевченко
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