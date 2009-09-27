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Депутат Госдумы потребовал "отдать" Одессу и Харьков. Видео
Скандальное заявление депутат сделал в эфире пропагандистской программы.
Депутат Госдумы РФ Леонид Калашников выдвинул территориальные претензии к Украине, потребовав «отдать» Харьков и Одессу.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Факты.
Повод для этого депутат нашел «оригинальный» - мол, эти города всегда были «русскими». Скандальное заявление депутат сделал в эфире пропагандистской программы «60 минут» на телеканале «Россия 1», дискутируя с приглашенным украинским общественным деятелем Вадимом Трюханом.
«У моей жены фамилия Марченко, украинская. Я работал в Одессе, для меня Одесса более украино-русская, чем ты. А ты убирайся во Львов и живи там вот в этом Львове своем!» - сказал депутат-коммунист.
В ответ украинец напомнил, что является уроженцем Харькова, а жители этого города, независимо от того, на каком языке разговаривают, являются украинцами.
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Это еще больше разозлило коммуниста, и он «потребовал» от Киева отдать не только Харьков и Одессу, но «и все остальное».
Смотреть видео с 1:06:55
Депутат Госдумы РФ Леонид Калашников выдвинул территориальные претензии к Украине, потребовав «отдать» Харьков и Одессу.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Факты.
Повод для этого депутат нашел «оригинальный» - мол, эти города всегда были «русскими». Скандальное заявление депутат сделал в эфире пропагандистской программы «60 минут» на телеканале «Россия 1», дискутируя с приглашенным украинским общественным деятелем Вадимом Трюханом.
«У моей жены фамилия Марченко, украинская. Я работал в Одессе, для меня Одесса более украино-русская, чем ты. А ты убирайся во Львов и живи там вот в этом Львове своем!» - сказал депутат-коммунист.
В ответ украинец напомнил, что является уроженцем Харькова, а жители этого города, независимо от того, на каком языке разговаривают, являются украинцами.
Читайте также: Экс-депутат Госдумы "зажгла" в компании полуобнаженных мачо. Видео
Это еще больше разозлило коммуниста, и он «потребовал» от Киева отдать не только Харьков и Одессу, но «и все остальное».
Смотреть видео с 1:06:55
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