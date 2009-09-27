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Мощное извержение вулкана в Индонезии: свежие кадры. Видео

Мощное извержение вулкана в Индонезии: свежие кадры. ВидеоВулкан на острове Сулавеси проснулся в результате землетрясения магнитудой 7,5.

Очевидцы делятся кадрами извергающегося вулкана Сопутан на острове Сулавеси в Индонезии.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на zn.ua.

Густой столб из дыма и пепла поднимается из его жерла на высоту более шести километров.

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В связи с этим власти повысили уровень опасности для районов, прилегающих к вулкану, однако, эвакуацию местных жителей пока не объявляли.



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 Теги: извержение вулкана, Индонезия

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Сегодня, 14:40 » Автор: Ирина Шевченко
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