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Смертельная авария у Днепра: кадры с места трагедии. Видео
В результате ДТП погиб мужчина.
Масштабное ДТП произошло вблизи Днепра.
Об этом сообщает Хроника.инфо со ссылкой на ТСН.
Mercedes Sprinter на полной скорости вылетел на обочину и перевернулся несколько раз. В салоне в то время был водитель и трое пассажиров. Водитель вылетел через окно и погиб на месте. Еще один мужчина получил несколько переломов, его госпитализировали.
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Свидетели видели, как микроавтобус, якобы, подрезал легковой автомобиль, который не остановился и двинулся дальше.
Масштабное ДТП произошло вблизи Днепра.
Об этом сообщает Хроника.инфо со ссылкой на ТСН.
Mercedes Sprinter на полной скорости вылетел на обочину и перевернулся несколько раз. В салоне в то время был водитель и трое пассажиров. Водитель вылетел через окно и погиб на месте. Еще один мужчина получил несколько переломов, его госпитализировали.
Читайте также: Смертельная авария у Запорожья: кадры с места трагедии. Видео
Свидетели видели, как микроавтобус, якобы, подрезал легковой автомобиль, который не остановился и двинулся дальше.
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