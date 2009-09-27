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Смертельная авария у Днепра: кадры с места трагедии. Видео

Смертельная авария у Днепра: кадры с места трагедии. ВидеоВ результате ДТП погиб мужчина.

Масштабное ДТП произошло вблизи Днепра.

Об этом сообщает Хроника.инфо со ссылкой на ТСН.

Mercedes Sprinter на полной скорости вылетел на обочину и перевернулся несколько раз. В салоне в то время был водитель и трое пассажиров. Водитель вылетел через окно и погиб на месте. Еще один мужчина получил несколько переломов, его госпитализировали.

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Свидетели видели, как микроавтобус, якобы, подрезал легковой автомобиль, который не остановился и двинулся дальше.

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 Теги: ДТП, Днепр

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Сегодня, 15:04 » Автор: Ирина Шевченко
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