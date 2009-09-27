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Тереза Мэй станцевала под хит ABBA. Видео

Тереза Мэй станцевала под хит ABBA. ВидеоПремьер Британии "станцевала" перед однопартийцами.

Премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй "станцевала" на конференции Консервативной партии.

Видеоролик с танцем премьера разместила газета The Guardian, передает Хроника.инфо со ссылкой на ЕП.

Так, Тереза ​​Мэй вышла на сцену под звуки известного хита группы ABBA Dancing Queen, качая бедрами и размахивая руками.

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Стоит отметить, что "танцующей королевой" премьера Британии назвали СМИ после ее поездки в Кению 30 августа.

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 Теги: Тереза Мэй, танцы

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Сегодня, 16:19 » Автор: Ирина Шевченко
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