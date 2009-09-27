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Раздел: Видеоновости  
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В Украине женщины с орехами устроили массовую драку. Видео

В Украине женщины с орехами устроили массовую драку. ВидеоДрака произошла возле ларьков с продуктами.

В Кременчуге внимание общественности привлекли покупательницы орехов, устроившие массовую драку на базаре. Конфликт записал на видео один из местных жителей – Александр Ткаченко, который вскоре опубликовал ролик в Facebook.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на segodnya.ua.

Драка произошла возле ларьков с продуктами в районе остановки "Аврора". Женщины таскали друг друга за волосы и выкрикивали оскорбления, одна из них в сражении потеряла туфель. Прохожие не решились разнимать дерущихся и призывали не мешать снимать происходящее на видео.

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"Неразрешимые бизнес противоречия?", "Конкуренция!", "Ужас", – пишут пользователи сети под роликом.

Внимание! Видео содержит ненормативную лексику!

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 Теги: Драка, Видео

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Сегодня, 19:22 » Автор: Едгар Букмирза
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