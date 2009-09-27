Раздел: Видеоновости
Renault показали футуристический автомобиль. Видео
Электрокар может передвигаться и без водителя.
Компания Renault представила на Парижском автосалоне концептуальный беспилотный электрокар EZ-Ultimo премиум-класса со светящимся кузовом и сдвигаемой боковой дверью.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на informator.
Электрокар получил автопилот четвертого уровня, благодаря чему он может самостоятельно передвигаться по выделенным трассам и в городских условиях.
Читайте также: В Интернете показали фото невероятного автомобиля Renault
В автомобиль встроены автономные камеры управления, радиолокационные системы и датчики LiDAR, которые используют для сканирования местности.
Компания Renault представила на Парижском автосалоне концептуальный беспилотный электрокар EZ-Ultimo премиум-класса со светящимся кузовом и сдвигаемой боковой дверью.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на informator.
Электрокар получил автопилот четвертого уровня, благодаря чему он может самостоятельно передвигаться по выделенным трассам и в городских условиях.
Читайте также: В Интернете показали фото невероятного автомобиля Renault
В автомобиль встроены автономные камеры управления, радиолокационные системы и датчики LiDAR, которые используют для сканирования местности.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
177
0
Также советуем посмотреть
- Вышло забавно: дизайнер «скрестил» классические картины с популярными мемами
- НАБУ вернуло в госбюджет огромную сумму
- Смешные ситуации, в которые могут попасть лишь коммунальщики
- Забавные фотки девушек, у которых «гламур» в крови
- Конфуз оленя под популярную песню насмешил весь мир
- Сеть в восторге от собаки, научившейся кататься на коньках
- В Константиновке полицейские задержали двух сепаратистов
- Ще один проросійський випад від Тимошенко
- В США трое медвежат устроили «рейд» по мусорным бакам
- Секрет Полішинеля від ГУР МОУ
- Российские военные насмешили «достижениями» во время учений
- «Самопомощь» и «Батькивщина» лоббируют ослабление санкций
- Подайте жалобную книгу
- Полярники насмешили мир фоткой лапши на 60-градусном морозе
- СМИ узнали о крупной партии американского оружия для Украины
- Главный вызов для украинцев
- Умора: депутата выгнали с работы из-за таблетки от кашля
- Накануне выборов в Украине активизировались российские спецслужбы
- Ошибка в анкете сделала из британки «террористку»
- Что намешано в чане путинского ада
- Болтающая по телефону собака стала звездой фотожаб
- Шесть мифов о рынке земли
- В США любопытный медвежонок забрел в квартирный комплекс
- Еще одного «миротворца» подвезли
- Российские спецслужбы планируют захваты церквей «радикалами», - СБУ
- Шахтеры перекрыли трассу в Донецкой области
- Мем «Неверный парень» получил новую жизнь
- Зачем Абхазии нужны казаки
- В России оконфузились с памятником наемникам «Л/ДНР»
- Окрім Тимошенко Нафтогаз не влаштовує Бойко
Оставьте свой комментарий