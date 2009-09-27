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Renault показали футуристический автомобиль. Видео

Renault показали футуристический автомобиль. ВидеоЭлектрокар может передвигаться и без водителя.

Компания Renault представила на Парижском автосалоне концептуальный беспилотный электрокар EZ-Ultimo премиум-класса со светящимся кузовом и сдвигаемой боковой дверью.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на informator.

Электрокар получил автопилот четвертого уровня, благодаря чему он может самостоятельно передвигаться по выделенным трассам и в городских условиях.

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В автомобиль встроены автономные камеры управления, радиолокационные системы и датчики LiDAR, которые используют для сканирования местности.

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 Теги: Видео, Renault, автомобиль

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Сегодня, 20:58 » Автор: Едгар Букмирза
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