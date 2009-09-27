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В Киеве показали новые "скорые помощи". Видео
Такие машины могут появиться на улицах городов.
С 2 по 4 октября на Международной выставке Public Health, которая проходит в Киеве в МВЦ, можно увидеть новейшие автомобили скорой медицинской помощи.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на autocentre.
ООО «Бриорсон Моторс» из Киева представила реанимобиль (тип С) на базе фургона Hyundai H350. Машина удлиненной колесной базе – 3670 мм. Общая длина составляет 6195 мм.
Скорая комплектуется 2,5-литровым дизельным двигателем, имеющим турбонаддув с переменной геометрией турбины. Мощность 150 или 170 л. с., максимальный крутящий момент = 373 и 422 нм при 1500-2500 об/мин. Коробка передач – механическая, 6-ступенчатая.
ООО «Бриорсон Моторс» специализируется на выпуске автомобилей специального назначения, в частности медицинских автомобилей типов А, В, С. В планах у предприятия изготовить около 80 скорых в этом году и до 500 машин – в 2019 году.
Читайте также: В Киеве появились новые автомобили «скорой помощи»
Группа компаний «АИС» привезла на выставку автомобиль экстренной медицинской помощи на базе фургона Opel Movano. Машина имеет длинную колесную базу – 3682 мм и высокую крышу. Под капотом – 2,3-литровый турбодизель Common Rail мощностью 125 л.с. Максимальный крутящий момент – 310 Нм. Коробка передач – механическая, 6-ступенчатя. Расход топлива в смешанном цикле – 7,7 л на 100 км.
С 2 по 4 октября на Международной выставке Public Health, которая проходит в Киеве в МВЦ, можно увидеть новейшие автомобили скорой медицинской помощи.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на autocentre.
ООО «Бриорсон Моторс» из Киева представила реанимобиль (тип С) на базе фургона Hyundai H350. Машина удлиненной колесной базе – 3670 мм. Общая длина составляет 6195 мм.
Скорая комплектуется 2,5-литровым дизельным двигателем, имеющим турбонаддув с переменной геометрией турбины. Мощность 150 или 170 л. с., максимальный крутящий момент = 373 и 422 нм при 1500-2500 об/мин. Коробка передач – механическая, 6-ступенчатая.
ООО «Бриорсон Моторс» специализируется на выпуске автомобилей специального назначения, в частности медицинских автомобилей типов А, В, С. В планах у предприятия изготовить около 80 скорых в этом году и до 500 машин – в 2019 году.
Читайте также: В Киеве появились новые автомобили «скорой помощи»
Группа компаний «АИС» привезла на выставку автомобиль экстренной медицинской помощи на базе фургона Opel Movano. Машина имеет длинную колесную базу – 3682 мм и высокую крышу. Под капотом – 2,3-литровый турбодизель Common Rail мощностью 125 л.с. Максимальный крутящий момент – 310 Нм. Коробка передач – механическая, 6-ступенчатя. Расход топлива в смешанном цикле – 7,7 л на 100 км.
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