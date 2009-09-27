» » В Киеве показали новые "скорые помощи". Видео
Раздел: Видеоновости  
0

В Киеве показали новые "скорые помощи". Видео

В Киеве показали новые "скорые помощи". ВидеоТакие машины могут появиться на улицах городов.

С 2 по 4 октября на Международной выставке Public Health, которая проходит в Киеве в МВЦ, можно увидеть новейшие автомобили скорой медицинской помощи.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на autocentre.

ООО «Бриорсон Моторс» из Киева представила реанимобиль (тип С) на базе фургона Hyundai H350. Машина удлиненной колесной базе – 3670 мм. Общая длина составляет 6195 мм.

Скорая комплектуется 2,5-литровым дизельным двигателем, имеющим турбонаддув с переменной геометрией турбины. Мощность 150 или 170 л. с., максимальный крутящий момент = 373 и 422 нм при 1500-2500 об/мин. Коробка передач – механическая, 6-ступенчатая.

ООО «Бриорсон Моторс» специализируется на выпуске автомобилей специального назначения, в частности медицинских автомобилей типов А, В, С. В планах у предприятия изготовить около 80 скорых в этом году и до 500 машин – в 2019 году.

Читайте также: В Киеве появились новые автомобили «скорой помощи»

Группа компаний «АИС» привезла на выставку автомобиль экстренной медицинской помощи на базе фургона Opel Movano. Машина имеет длинную колесную базу – 3682 мм и высокую крышу. Под капотом – 2,3-литровый турбодизель Common Rail мощностью 125 л.с. Максимальный крутящий момент – 310 Нм. Коробка передач – механическая, 6-ступенчатя. Расход топлива в смешанном цикле – 7,7 л на 100 км.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Киев, скорые помощи, видео

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 22:10 » Автор: Едгар Букмирза
     1085
     0

Похожие новости по теме

В Германии сделали катафалк на базе Tesla Model S. Видео В Германии сделали катафалк на базе Tesla Model S. Видео

Интересную модификацию провели в немецком тюнинг-ателье.

В Сети появились кадры новой техники украинских военных. Видео В Сети появились кадры новой техники украинских военных. Видео

Внедорожники "Богдан" станут отличным дополнением к арсеналу военных.

Появились кадры смертельного ДТП со «скорой» в Киеве. Видео Появились кадры смертельного ДТП со «скорой» в Киеве. Видео

В результате сильного удара автомобиль скорой помощи опрокинулся на бок.

Зрелищный краш-тест Зрелищный краш-тест "скорой помощи". Видео

Автомобиль несколько раз перевернули.

В Киеве перевернулась «Скорая», спешащая на вызов. Видео В Киеве перевернулась «Скорая», спешащая на вызов. Видео

В столице в ДТП попала карета «скорой» помощи, которая пыталась проскочить перекресток на красный свет светофора.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх