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Netflix представил трейлер необычного сериала. Видео
Сериал повествует об альтернативной истории Польши.
Первый оригинальный сериал "1983" удивил трейлером сторонников стримингового сервиса, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на МультиКино.
Сюжет разворачивается в альтернативной Польше через 20 лет после террористического нападения, изменивший ход истории и сохранил "Железный занавес" по всей Европе.
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Идеалистичный студент-юрист обеспокоен из-за 10-летнего сговора, который грозит принести годы тоталитаризма в стране.
Первый оригинальный сериал "1983" удивил трейлером сторонников стримингового сервиса, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на МультиКино.
Сюжет разворачивается в альтернативной Польше через 20 лет после террористического нападения, изменивший ход истории и сохранил "Железный занавес" по всей Европе.
Читайте также: Виталий Кличко внезапно зачитал стихотворение. Видео
Идеалистичный студент-юрист обеспокоен из-за 10-летнего сговора, который грозит принести годы тоталитаризма в стране.
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