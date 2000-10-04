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Netflix представил трейлер необычного сериала. Видео

Netflix представил трейлер необычного сериала. Видео Сериал повествует об альтернативной истории Польши.

Первый оригинальный сериал "1983" удивил трейлером сторонников стримингового сервиса, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на МультиКино.

Сюжет разворачивается в альтернативной Польше через 20 лет после террористического нападения, изменивший ход истории и сохранил "Железный занавес" по всей Европе.

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 Теги: Netflix, трейлер

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Сегодня, 02:27 » Автор: Евгений Шевченко
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