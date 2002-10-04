Раздел: Видеоновости
В России мужчина получил серьезную травму, прыгнув в бассейн. Видео
Пострадавшего пришлось госпитализировать.
В российском Сочи мужчина прыгнул с крыши в бассейн, но промахнулся. Несчастный приземлился на землю и плитку вокруг бассейна. Видео инцидента появилось на YouTube, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
На ролике видно, что мужчина стоит на крыше небольшого строения, разгоняется для прыжка, но цепляется ногой за карниз. Прыгун упал лицом на плитку, после чего оператор, снимающий попытку прыжка, быстро выключил камеру.
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Оказалось, что мужчина – 41-летний гражданин Армении госпитализирован в больницу с серьезными травмами. В полиции проводят проверку по факту произошедшего.
В российском Сочи мужчина прыгнул с крыши в бассейн, но промахнулся. Несчастный приземлился на землю и плитку вокруг бассейна. Видео инцидента появилось на YouTube, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
На ролике видно, что мужчина стоит на крыше небольшого строения, разгоняется для прыжка, но цепляется ногой за карниз. Прыгун упал лицом на плитку, после чего оператор, снимающий попытку прыжка, быстро выключил камеру.
Читайте также: Дженнифер Лопес опозорилась на собственном концерте. Видео
Оказалось, что мужчина – 41-летний гражданин Армении госпитализирован в больницу с серьезными травмами. В полиции проводят проверку по факту произошедшего.
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