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В США автомобиль протаранил стену жилого дома. Видео

В США автомобиль протаранил стену жилого дома. ВидеоПогибли двое мужчин.

Во Флориде авто пробило стену дома и едва не убило детей.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на ТСН.

Четверо детей спали, когда машина внезапно врезалась в их дом. Авто протаранило стену, остановилось менее чем в метре от детской кровати.

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Во время ночного наезда в доме никто не пострадал. Но двое мужчин, находившихся в авто погибли.


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 Теги: Флорида, ДТП, погибшие

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Сегодня, 09:43 » Автор: Ирина Шевченко
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