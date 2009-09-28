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Нардеп пригрозил национализировать популярный телеканал. Видео

Нардеп пригрозил национализировать популярный телеканал. ВидеоБарна пригрозил национализировать "1+1".

Ни много, ни мало пригрозил народный депутат Олег Барна.

Только вчера он в очередной раз прославился, прямым текстом публично послав журналиста "1+1" на три буквы, пишет Хроника.инфо со ссылкой на ТСН.

Сегодня он не только не раскаялся, а посягнул на одну из крупнейших медиагрупп Украины.

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Зато подавляющее большинство коллег Барны осуждают поведение бывшего учителя, а лидер "Квартала 95" Владимир Зеленский даже начал флешмоб с призывом послать депутатов.

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Сегодня, 11:01 » Автор: Ирина Шевченко
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