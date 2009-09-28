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У Запорожья прогремел мощный взрыв. Видео
В результате взрыва пострадал парень.
Уличный конфликт закончился взрывом боевой гранаты в Мелитополе Запорожской области в среду, 3 октября, поздно вечером.
Об этом сообщили в ГУ Нацполиции в Запорожской области, передает Хроника.инфо со ссылкой на Depo.Запорожье.
Во время ссоры у одного из магазинов в центре Мелитополя 44-летний подвыпивший швырнул боевую гранату РГД-5 в сторону трех девятнадцатилетних ребят.
В результате взрыва пострадал один из юношей, получил повреждения и сам злоумышленник.
Пострадавших доставили в больницу, к счастью повреждения оказались незначительными. Пострадавшим оказали медицинскую помощь, госпитализация не понадобилась.
Мужчину, швырнувшего гранату, задержали. С места происшествия полицейские изъяли обломки корпуса РГД-5 и металлическое кольцо с предохранительной чекой. Все направлено на исследование.
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Злоумышленнику инкриминируют покушение на убийство, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.
Уличный конфликт закончился взрывом боевой гранаты в Мелитополе Запорожской области в среду, 3 октября, поздно вечером.
Об этом сообщили в ГУ Нацполиции в Запорожской области, передает Хроника.инфо со ссылкой на Depo.Запорожье.
Во время ссоры у одного из магазинов в центре Мелитополя 44-летний подвыпивший швырнул боевую гранату РГД-5 в сторону трех девятнадцатилетних ребят.
В результате взрыва пострадал один из юношей, получил повреждения и сам злоумышленник.
Пострадавших доставили в больницу, к счастью повреждения оказались незначительными. Пострадавшим оказали медицинскую помощь, госпитализация не понадобилась.
Мужчину, швырнувшего гранату, задержали. С места происшествия полицейские изъяли обломки корпуса РГД-5 и металлическое кольцо с предохранительной чекой. Все направлено на исследование.
Читайте также: Мощный взрыв прогремел в воинской части в Запорожье
Злоумышленнику инкриминируют покушение на убийство, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.
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