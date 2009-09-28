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У Запорожья прогремел мощный взрыв. Видео

У Запорожья прогремел мощный взрыв. ВидеоВ результате взрыва пострадал парень.

Уличный конфликт закончился взрывом боевой гранаты в Мелитополе Запорожской области в среду, 3 октября, поздно вечером.

Об этом сообщили в ГУ Нацполиции в Запорожской области, передает Хроника.инфо со ссылкой на Depo.Запорожье.

Во время ссоры у одного из магазинов в центре Мелитополя 44-летний подвыпивший швырнул боевую гранату РГД-5 в сторону трех девятнадцатилетних ребят.

В результате взрыва пострадал один из юношей, получил повреждения и сам злоумышленник.

Пострадавших доставили в больницу, к счастью повреждения оказались незначительными. Пострадавшим оказали медицинскую помощь, госпитализация не понадобилась.

Мужчину, швырнувшего гранату, задержали. С места происшествия полицейские изъяли обломки корпуса РГД-5 и металлическое кольцо с предохранительной чекой. Все направлено на исследование.

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Злоумышленнику инкриминируют покушение на убийство, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

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 Теги: взрыв, Мелитополь

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Сегодня, 13:07 » Автор: Ирина Шевченко
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