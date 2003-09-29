Раздел: Видеоновости
В Одессе протестующие устроили потасовку со стрельбой. Видео
Активисты пришли на скандальную стройку на Ланжероне с указом о признании строительства незаконным.
Сегодня у строящегося здания возле дельфинария «Немо» собрались около 2 десятков активистов. Они пришли, чтобы вручить строителям указ Государственной архитектурно-строительной инспекции, согласно которому строительство незаконно.
Нарушений, говорят активисты, тут было сразу несколько. Во-первых, по документам, утверждают они, это должна быть реконструкция спасательной станции, а не строительство отеля. Во-вторых, строительство ведётся на самом побережье, что запрещено законом.
Встретили их немногочисленные полицейские. Активисты, тем не менее, вызвали полицию и хотят, чтобы та остановила строителей, которые фактически нарушают закон, продолжая строительство прямо сейчас. При помощи баллончиков на заборе стройки они написали: «Незаконне будівництво, дозвіл скасовано. Ні бандитам».
«Мы вместо официальных органов принесли указ об отмене разрешения на строительство и хотим, чтобы вы приняли меры, зашли на стройку и остановили незаконные действия», - заявили общественники полицейским.
Заместитель начальника Приморского отдела полиции Владимир Цвигун сказал, что сейчас приедет следственно-оперативная группа, которая установит все обстоятельства и сможет принять заявления активистов. По его словам, есть порядок, установленный законом, и полицейские не могут заниматься сносом чего-либо.
Позже на место прибыла СОГ, полицейские отправились искать руководство стройки, чтобы им открыли доступ на стройплощадку.
Читайте также: В Киеве возле автостанции произошла драка со стрельбой
Активисты со стрельбой попали на стройплощадку. Внутри оказалось около 10 молодых людей в балаклавах, часть из которых убежала. Полиция попыталась установить личности тех, кто остался на стройплощадке, но документов у них не оказалось. Полицейские решили доставить их в райотдел.
Сегодня у строящегося здания возле дельфинария «Немо» собрались около 2 десятков активистов. Они пришли, чтобы вручить строителям указ Государственной архитектурно-строительной инспекции, согласно которому строительство незаконно.
Нарушений, говорят активисты, тут было сразу несколько. Во-первых, по документам, утверждают они, это должна быть реконструкция спасательной станции, а не строительство отеля. Во-вторых, строительство ведётся на самом побережье, что запрещено законом.
Встретили их немногочисленные полицейские. Активисты, тем не менее, вызвали полицию и хотят, чтобы та остановила строителей, которые фактически нарушают закон, продолжая строительство прямо сейчас. При помощи баллончиков на заборе стройки они написали: «Незаконне будівництво, дозвіл скасовано. Ні бандитам».
«Мы вместо официальных органов принесли указ об отмене разрешения на строительство и хотим, чтобы вы приняли меры, зашли на стройку и остановили незаконные действия», - заявили общественники полицейским.
Заместитель начальника Приморского отдела полиции Владимир Цвигун сказал, что сейчас приедет следственно-оперативная группа, которая установит все обстоятельства и сможет принять заявления активистов. По его словам, есть порядок, установленный законом, и полицейские не могут заниматься сносом чего-либо.
Позже на место прибыла СОГ, полицейские отправились искать руководство стройки, чтобы им открыли доступ на стройплощадку.
Читайте также: В Киеве возле автостанции произошла драка со стрельбой
Активисты со стрельбой попали на стройплощадку. Внутри оказалось около 10 молодых людей в балаклавах, часть из которых убежала. Полиция попыталась установить личности тех, кто остался на стройплощадке, но документов у них не оказалось. Полицейские решили доставить их в райотдел.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
149
0
Также советуем посмотреть
- Ті, хто домовляються з Путіним, отримають кров і розруху
- Україна і світ: головні події
- Минутка доброты: пропавшая такса вернулась домой спустя пять лет
- Польская газета опубликовала интервью с главарем боевиков
- Вибори на окупованих територіях засудили всі країни без винятку
- Украина имеет все шансы перегнать Словакию по туризму
- Соцсети высмеяли трейлер нового фильма «Л/ДНР»
- Экс-комбата Харьков-1 задержали на взятке
- Последний фронт Владимира Путина
- Дискриминация авокадо: рекламу кофейни запретили по смешной причине
- В здании КГГА облили зеленкой депутата
- Сеть озадачила новая забавная головоломка
- Цивилизованный мир стал на сторону Украины
- Сеть в восторге от хирурга, прооперировавшего плюшевого мишку
- Майдан для них – опасное недоразумение
- Путин насмешил фоткой с «коротким» чиновником
- Коломойский до сих пор вредит Украине
- Сутки на Донбассе прошли без потерь в ВСУ
- Уморительные комментарии от гениев остроумия
- Прикольные комиксы о том, как выглядят современные мужчины
- Пользователи соцсетей с юмором рассказали о стыдных жизненных ситуациях
- Оппозиция в Венгрии поддерживает вступление Украины в НАТО
- Вышло забавно: дизайнер «скрестил» классические картины с популярными мемами
- НАБУ вернуло в госбюджет огромную сумму
- Смешные ситуации, в которые могут попасть лишь коммунальщики
- Забавные фотки девушек, у которых «гламур» в крови
- Конфуз оленя под популярную песню насмешил весь мир
- Сеть в восторге от собаки, научившейся кататься на коньках
- В Константиновке полицейские задержали двух сепаратистов
- Ще один проросійський випад від Тимошенко
Оставьте свой комментарий