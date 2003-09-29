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В Одессе протестующие устроили потасовку со стрельбой. Видео

В Одессе протестующие устроили потасовку со стрельбой. ВидеоАктивисты пришли на скандальную стройку на Ланжероне с указом о признании строительства незаконным.

Сегодня у строящегося здания возле дельфинария «Немо» собрались около 2 десятков активистов. Они пришли, чтобы вручить строителям указ Государственной архитектурно-строительной инспекции, согласно которому строительство незаконно.

Нарушений, говорят активисты, тут было сразу несколько. Во-первых, по документам, утверждают они, это должна быть реконструкция спасательной станции, а не строительство отеля. Во-вторых, строительство ведётся на самом побережье, что запрещено законом.

Встретили их немногочисленные полицейские. Активисты, тем не менее, вызвали полицию и хотят, чтобы та остановила строителей, которые фактически нарушают закон, продолжая строительство прямо сейчас. При помощи баллончиков на заборе стройки они написали: «Незаконне будівництво, дозвіл скасовано. Ні бандитам».

«Мы вместо официальных органов принесли указ об отмене разрешения на строительство и хотим, чтобы вы приняли меры, зашли на стройку и остановили незаконные действия», - заявили общественники полицейским.

Заместитель начальника Приморского отдела полиции Владимир Цвигун сказал, что сейчас приедет следственно-оперативная группа, которая установит все обстоятельства и сможет принять заявления активистов. По его словам, есть порядок, установленный законом, и полицейские не могут заниматься сносом чего-либо.

Позже на место прибыла СОГ, полицейские отправились искать руководство стройки, чтобы им открыли доступ на стройплощадку.

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Активисты со стрельбой попали на стройплощадку. Внутри оказалось около 10 молодых людей в балаклавах, часть из которых убежала. Полиция попыталась установить личности тех, кто остался на стройплощадке, но документов у них не оказалось. Полицейские решили доставить их в райотдел.

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 Теги: скандальная стройка, Одесса

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Сегодня, 14:52 » Автор: Ирина Шевченко
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