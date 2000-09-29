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Раздел: Видеоновости  
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В Днепре пенсионер повредил более 40 автомобилей. Видео

В Днепре пенсионер повредил более 40 автомобилей. ВидеоМужчина находится на учете у врача-психиатра.

В Днепре дедушка по ночам камнями разбивал лобовое стекло автомобилей.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГУ Национальной полиции в Днепропетровской области, передает Хроника.инфо со ссылкой на Depo.Днепр.

В Днепре жители жилого массива Приднепровск жаловались, что кто-то систематически бьет лобовые стекла в автомобилях. В полиции зарегистрировали более 40 жалоб. Видеокамеры зафиксировали факт совершения правонарушения.

Полицейские задержали 61-летнего пенсионера. Он по ночам выходил на улицу и бросал в лобовое стекло автомобилей камни. После этого он сразу бежал с места происшествия.

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При проверке оказалось, что дедушка находится на учете у врача-психиатра. Полиция устанавливает причастность мужчины к другим эпизодам повреждений автомобилей в районе.

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 Теги: Днепр, пенсионер, автомобили

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Сегодня, 16:22 » Автор: Ирина Шевченко
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