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Дерзкое ограбление иностранки в Одессе: новые подробности. Видео

Дерзкое ограбление иностранки в Одессе: новые подробности. ВидеоПодозреваемых в ограблении китаянки на 7 км арестовали.

Правоохранители раскрыли подробности ограбления китаянки-предпринимателя, у которой за 8 месяцев украли 8,5 тысяч женских сумок.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Пушкинская.

Как сообщили в пресс-службе ГУНП в Одесской области, подозреваемые - иностранцы в возрасте от 23 до 27 человек. Возглавляла их 28-летняя одесситка.

Всего полицейские зафиксировали 6 фактов краж. Своими действиями злоумышленники нанесли предпринимателю ущерб в размере 606 тыс грн. Похищенное грабители продавали в Одессе и в населенных пунктах области, откуда они родом.

Во время обысков по местам жительства и работы подозреваемых изъяли деньги, банковские карты, мобильные телефоны, компьютерную технику, бланки накладных, блокноты с черновыми записями и остатки похищенного товара.

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Им объявили о подозрении в краже имущества в особо крупных размерах и посадили в СИЗО под залог 1 миллион 57 тысяч гривен для каждого. Также о подозрении объявили двум скупщикам краденного. Им суд избрал меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

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 Теги: ограбление, Одесса

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Сегодня, 17:37 » Автор: Ирина Шевченко
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