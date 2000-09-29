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Нападение на депутата в Киеве: свежие подробности. Видео

Нападение на депутата в Киеве: свежие подробности. ВидеоПолиция задержала 19 нападающих на депутата Гусовского.

Утром под стенами КГГА молодые парни забросали урядника яйцами и облили зеленкой.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на ТСН.

Также нападающие пытались пройти в сессионный зал, где депутаты должны были рассмотреть судьбу двух скандальных застроек - исторической и зеленой зон Киева.

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Заседание из-за столкновений перенесли на послеобеденное время.

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 Теги: нападение на депутата, Киев

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Сегодня, 17:58 » Автор: Ирина Шевченко
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