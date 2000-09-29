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В России мужчина прыгнул с крыши в бассейн и не долетел. Видео
Прыгун упал лицом на плитку.
Любитель экстрима приземлился на землю и плитку вокруг бассейна.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на segodnya.ua.
Курьезное событие с печальными последствиями произошло в российском городе Сочи. Плотный мужчина прыгнул с крыши в бассейн, но промахнулся. Как видно на записи, любитель экстрима приземлился на землю и плитку вокруг бассейна. Видео инцидента появилось на YouTube.
На ролике можно увидеть, как мужчина стоит на крыше небольшого строения, разгоняется для прыжка, но зацепляется ногой за карниз. Прыгун упал лицом на плитку, после чего оператор, снимающий попытку прыжка, быстро выключил камеру.
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Оказалось, что мужчина – 41-летний гражданин Армении – госпитализирован в больницу с серьезными травмами. В полиции проводят проверку по факту произошедшего, сообщает Yuga.
Любитель экстрима приземлился на землю и плитку вокруг бассейна.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на segodnya.ua.
Курьезное событие с печальными последствиями произошло в российском городе Сочи. Плотный мужчина прыгнул с крыши в бассейн, но промахнулся. Как видно на записи, любитель экстрима приземлился на землю и плитку вокруг бассейна. Видео инцидента появилось на YouTube.
На ролике можно увидеть, как мужчина стоит на крыше небольшого строения, разгоняется для прыжка, но зацепляется ногой за карниз. Прыгун упал лицом на плитку, после чего оператор, снимающий попытку прыжка, быстро выключил камеру.
Читайте также: В России мужчина получил серьезную травму, прыгнув в бассейн. Видео
Оказалось, что мужчина – 41-летний гражданин Армении – госпитализирован в больницу с серьезными травмами. В полиции проводят проверку по факту произошедшего, сообщает Yuga.
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