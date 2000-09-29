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В сети показали трейлер на ремейк популярного французского фильма. Видео

В сети показали трейлер на ремейк популярного французского фильма. ВидеоФранцузская трагикомедия завоевала любовь фанатов.

Опубликован трейлер американского фильма "Неприкасаемые" - ремейка французской трагикомедии под названием "1+1".

Главные роли в картине исполнили Брайан Крэнстон, Кевин Харт и Николь Кидман. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 112.

Адаптацией сценария занимался Пол Фейг, режиссером выступил Нил Бергер.

Сюжет картины рассказывает о богатом мужчине, прикованном к инвалидному креслу, а также его помощнике, освободившемся из тюрьмы, которому удается привнести в размеренную жизнь миллиардера дух приключений.

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В американский прокат "Неприкасаемые" выходят в январе 2019 года.

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 Теги: трейлер, видео, фильм

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Сегодня, 20:58 » Автор: Едгар Букмирза
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