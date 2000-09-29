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В Швейцарии заработала самая высокая в мире канатная дорога. Видео
Доставка пассажиров на максимальную высоту занимает девять минут
На горном курорте Церматт в Швейцарии заработала самая высокая в мире канатная дорога, работающая на основе технического стандарта 3S (трехканатная). Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Комментарии
Система получила название Matterhorn Glacier Ride. Она соединяет вершины Трокенер Штег (Trockener Steg, 2939 метров над уровнем моря) и Кляйн Маттерхорн (Klein Matterhorn, 3883 метра). На ее постройку ушло два года и потребовалось 52 млн. швейцарских франков.
Система состоит из двух опорных канатов и одного петлевого тяглового каната, что делает подъемник более устойчивым в ситуации повышенной ветровой нагрузки. На данный момент таких суперсовременных канатных дорог в мире существует лишь полтора десятка. При этом, по словам инженера из итальянской компании-производителя канатных дорог Яна Зорга, система в Церматте «превосходит их все как по высоте, так и расстоянию между вершинами».
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По канатной дороге могут перемещаться 25 гондол, рассчитанных в том числе и на людей с ограниченными физическими возможностями. Дорога способна перевозить до 2тысячи человек в час. Доставка пассажиров на максимальную высоту занимает девять минут.
На горном курорте Церматт в Швейцарии заработала самая высокая в мире канатная дорога, работающая на основе технического стандарта 3S (трехканатная). Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Комментарии
Система получила название Matterhorn Glacier Ride. Она соединяет вершины Трокенер Штег (Trockener Steg, 2939 метров над уровнем моря) и Кляйн Маттерхорн (Klein Matterhorn, 3883 метра). На ее постройку ушло два года и потребовалось 52 млн. швейцарских франков.
Система состоит из двух опорных канатов и одного петлевого тяглового каната, что делает подъемник более устойчивым в ситуации повышенной ветровой нагрузки. На данный момент таких суперсовременных канатных дорог в мире существует лишь полтора десятка. При этом, по словам инженера из итальянской компании-производителя канатных дорог Яна Зорга, система в Церматте «превосходит их все как по высоте, так и расстоянию между вершинами».
Читайте также: В Китае построили самую высокую в мире смотровую площадку
По канатной дороге могут перемещаться 25 гондол, рассчитанных в том числе и на людей с ограниченными физическими возможностями. Дорога способна перевозить до 2тысячи человек в час. Доставка пассажиров на максимальную высоту занимает девять минут.
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