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Аварию на Керченском мосту сняли очевидцы. Видео
В Крыму на Керченском мосту произошла авария
В оккупированном Крыму очевидцы сняли на видео один из пролетов строящейся железнодорожной части, который съехал в воду. Пострадавших нет, на график строительства инцидент не повлиял. Соответствующий видеоролик можно посмотреть на YouTube, передает Хроника.инфо со ссылкой на РБК-Україна
На морском участке строительства моста между Тузлинской косой и одноименным островом в процессе опускания на опоры один из железнодорожных пролетов накренился и упал в акваторию, на мелководье. Предполагается, что это произошло в результате технической неисправности одной из домкратных систем.
Опоры моста не повреждены, конструкция не нарушена, поэтому ситуация не должна повлиять на сроки реализации проекта. По графику работы с надвижкой пролетов на морских участках планируется завершить в первом квартале 2019 года.
Читайте также: На Керченском мосту случилась первая авария
На место упавшего пролетного строения будет установлено новое в течении 30-45 суток.
В оккупированном Крыму очевидцы сняли на видео один из пролетов строящейся железнодорожной части, который съехал в воду. Пострадавших нет, на график строительства инцидент не повлиял. Соответствующий видеоролик можно посмотреть на YouTube, передает Хроника.инфо со ссылкой на РБК-Україна
На морском участке строительства моста между Тузлинской косой и одноименным островом в процессе опускания на опоры один из железнодорожных пролетов накренился и упал в акваторию, на мелководье. Предполагается, что это произошло в результате технической неисправности одной из домкратных систем.
Опоры моста не повреждены, конструкция не нарушена, поэтому ситуация не должна повлиять на сроки реализации проекта. По графику работы с надвижкой пролетов на морских участках планируется завершить в первом квартале 2019 года.
Читайте также: На Керченском мосту случилась первая авария
На место упавшего пролетного строения будет установлено новое в течении 30-45 суток.
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