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Киевская полиция задержала воровку-рецидивистку. Видео

Киевская полиция задержала воровку-рецидивистку. Видео Это уже не первое преступление женщины.

В Киеве возле станции метро Лесная сотрудники уголовного розыска заметили подозрительную женщину, которая на лестнице подошла к девушке и что-то вытащила из куртки, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на ZIK.

Правоохранители немедленно задержали незнакомку и вызвали следственно-оперативную группу, рассказали в ГУ ЧП Киева.

При документировании происшествия следователь изъял у нарушителя чужой телефон. 34-летняя жительница Закарпатской области, ранее судимая за совершение аналогичного преступления, спрятала чужой гаджет под своей курткой.

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Начато уголовное производство по ч. 2 ст. 185 (Кража) Уголовного кодекса Украины. Фигурантке объявлено о подозрении и решается вопрос об избрании меры пресечения. Ей грозит до пяти лет лишения свободы.

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 Теги: Киев, рецидивистка, задержание

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Сегодня, 05:59 » Автор: Евгений Шевченко
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