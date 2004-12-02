» » Военные придумали новый способ применения БМП. Видео
Раздел: Видеоновости  
0

Военные придумали новый способ применения БМП. Видео

Военные придумали новый способ применения БМП. Видео Ранее такая тактика еще не использовалась.

С отводом тяжелого вооружения, БМП стала основной огневой мощью в зоне проведения ООС, которая позволяет наносить достаточно серьезное поражение. Так, пехотинцы ОС придумали, как можно использовать БМП немного по-другому, а именно: как самоходное оружие, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.

Вопросы применения БМП с закрытых огневых позиций назрел уже давно, однако привязаться к местности и сделать необходимые расчеты было достаточно сложно. Тогда за дело взялись артиллеристы, которые и придумали, как использовать калибр «бэхи» и при этом не подставлять личный состав и технику под огонь противника.

Планшеты, которыми артиллеристы пользуются уже давно, теперь будут помогать пехоте с расчетами. Сочетание маневренности, калибра пушки БМП с новейшими технологиями украинской армии вывело тактику ведения боевых действий в районе проведения ООС на качественно новый уровень.

Читайте также: Украинский омбудсмен упала в обморок в прямом эфире. Видео

Так, наличие в роте 8-9 БМП-1 превращает пехотное подразделение в некую минометную батарею.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: БМП, тактика

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 07:33 » Автор: Евгений Шевченко
     1407
     0

Похожие новости по теме

Украинский омбудсмен упала в обморок в прямом эфире. Видео Украинский омбудсмен упала в обморок в прямом эфире. Видео

Президент Порошенко объяснил, что Людмила Денисова сейчас работает по 20 часов в день.

Украинские артиллеристы провели военные учения. Видео Украинские артиллеристы провели военные учения. Видео

По итогам военных учений, артиллеристы говорят, что могут поддержать пехоту, остановить колонну и поразить такую же батарею.

Артиллеристы отработали точность стрельбы по бронетехнике противника. Видео Артиллеристы отработали точность стрельбы по бронетехнике противника. Видео

Учения проходили в зоне проведения АТО.

Украинские артиллеристы тренировали перемещение систем Ураган. Видео Украинские артиллеристы тренировали перемещение систем Ураган. Видео

Военные отработали вопросы по работе пункта управления огнем.

Тактика «выжженной земли» регулярно применяется боевиками на Донбассе. Видео Тактика «выжженной земли» регулярно применяется боевиками на Донбассе. Видео

Также в течение суток были зафиксированы случаи применения вооружения, калибр которого превышает 100 миллиметров.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх