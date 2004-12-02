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Военные придумали новый способ применения БМП. Видео
Ранее такая тактика еще не использовалась.
С отводом тяжелого вооружения, БМП стала основной огневой мощью в зоне проведения ООС, которая позволяет наносить достаточно серьезное поражение. Так, пехотинцы ОС придумали, как можно использовать БМП немного по-другому, а именно: как самоходное оружие, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.
Вопросы применения БМП с закрытых огневых позиций назрел уже давно, однако привязаться к местности и сделать необходимые расчеты было достаточно сложно. Тогда за дело взялись артиллеристы, которые и придумали, как использовать калибр «бэхи» и при этом не подставлять личный состав и технику под огонь противника.
Планшеты, которыми артиллеристы пользуются уже давно, теперь будут помогать пехоте с расчетами. Сочетание маневренности, калибра пушки БМП с новейшими технологиями украинской армии вывело тактику ведения боевых действий в районе проведения ООС на качественно новый уровень.
Читайте также: Украинский омбудсмен упала в обморок в прямом эфире. Видео
Так, наличие в роте 8-9 БМП-1 превращает пехотное подразделение в некую минометную батарею.
С отводом тяжелого вооружения, БМП стала основной огневой мощью в зоне проведения ООС, которая позволяет наносить достаточно серьезное поражение. Так, пехотинцы ОС придумали, как можно использовать БМП немного по-другому, а именно: как самоходное оружие, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.
Вопросы применения БМП с закрытых огневых позиций назрел уже давно, однако привязаться к местности и сделать необходимые расчеты было достаточно сложно. Тогда за дело взялись артиллеристы, которые и придумали, как использовать калибр «бэхи» и при этом не подставлять личный состав и технику под огонь противника.
Планшеты, которыми артиллеристы пользуются уже давно, теперь будут помогать пехоте с расчетами. Сочетание маневренности, калибра пушки БМП с новейшими технологиями украинской армии вывело тактику ведения боевых действий в районе проведения ООС на качественно новый уровень.
Читайте также: Украинский омбудсмен упала в обморок в прямом эфире. Видео
Так, наличие в роте 8-9 БМП-1 превращает пехотное подразделение в некую минометную батарею.
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