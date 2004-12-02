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В Сети показали, как Россия напала на украинские корабли. Видео
Российская сторона без объяснений заявила, что проход закрыт.
Генеральная прокуратура Украины по минутам реконструировала нападение России на украинские катера в районе Керченского пролива 25 ноября и события, которые этому предшествовали.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на liga.net.
В пятницу, 23 ноября, катера "Бердянск", "Никополь" и рейдовый буксир "Яны Капу" вышли из одесского порта в порт Мариуполя. Все время они находились в нейтральных водах, в том числе, когда днем 24 ноября их начал сопровождать российский военный корабль "Суздалец".
Вечером 24 ноября катер береговой охраны ФСБ РФ сообщил экипажам украинских суден правила прохода Керченского пролива - то есть подтвердил, что это возможно. Но уже через 23 минуты российская сторона без объяснений заявила, что проход закрыт. Но об ограничении сообщили только украинским суднам - в архивах такого сообщения нет.
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Есть запись, что командир "Бердянска" за четыре часа предупредил о намерении пройти Керченский пролив, и что его сообщение было принято.
Генеральная прокуратура Украины по минутам реконструировала нападение России на украинские катера в районе Керченского пролива 25 ноября и события, которые этому предшествовали.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на liga.net.
В пятницу, 23 ноября, катера "Бердянск", "Никополь" и рейдовый буксир "Яны Капу" вышли из одесского порта в порт Мариуполя. Все время они находились в нейтральных водах, в том числе, когда днем 24 ноября их начал сопровождать российский военный корабль "Суздалец".
Вечером 24 ноября катер береговой охраны ФСБ РФ сообщил экипажам украинских суден правила прохода Керченского пролива - то есть подтвердил, что это возможно. Но уже через 23 минуты российская сторона без объяснений заявила, что проход закрыт. Но об ограничении сообщили только украинским суднам - в архивах такого сообщения нет.
Читайте также: В Сети показали военные корабли Путина. Видео
Есть запись, что командир "Бердянска" за четыре часа предупредил о намерении пройти Керченский пролив, и что его сообщение было принято.
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