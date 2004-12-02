» » В Сети показали, как Россия напала на украинские корабли. Видео
Раздел: Видеоновости  
0

В Сети показали, как Россия напала на украинские корабли. Видео

В Сети показали, как Россия напала на украинские корабли. ВидеоРоссийская сторона без объяснений заявила, что проход закрыт.

Генеральная прокуратура Украины по минутам реконструировала нападение России на украинские катера в районе Керченского пролива 25 ноября и события, которые этому предшествовали.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на liga.net.

В пятницу, 23 ноября, катера "Бердянск", "Никополь" и рейдовый буксир "Яны Капу" вышли из одесского порта в порт Мариуполя. Все время они находились в нейтральных водах, в том числе, когда днем 24 ноября их начал сопровождать российский военный корабль "Суздалец".

Вечером 24 ноября катер береговой охраны ФСБ РФ сообщил экипажам украинских суден правила прохода Керченского пролива - то есть подтвердил, что это возможно. Но уже через 23 минуты российская сторона без объяснений заявила, что проход закрыт. Но об ограничении сообщили только украинским суднам - в архивах такого сообщения нет.

Читайте также: В Сети показали военные корабли Путина. Видео

Есть запись, что командир "Бердянска" за четыре часа предупредил о намерении пройти Керченский пролив, и что его сообщение было принято.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: сеть, Видео, украинские корабли

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 19:36 » Автор: Едгар Букмирза
     893
     0

Похожие новости по теме

Атака России: захваченные украинские корабли пришвартовали в Керчи. Видео Атака России: захваченные украинские корабли пришвартовали в Керчи. Видео

Поврежденные суда насильно отбуксировали в Керчь.

Катера России открыли огонь по украинским. Видео Катера России открыли огонь по украинским. Видео

Поврежден малый бронированный артиллерийский катер "Бердянск".

В Сети показали укрепление обороны береговой линии у побережья Азовского моря. Видео В Сети показали укрепление обороны береговой линии у побережья Азовского моря. Видео

Военные постоянно тренируются отражать высадку морского десанта.

В Сети показали, как военные корабли Украины прошли под Крымским мостом. Видео В Сети показали, как военные корабли Украины прошли под Крымским мостом. Видео

Украинские корабли сопровождают российские десантно-штурмовые катера.

Американцы провели испытания катера-беспилотника. Видео Американцы провели испытания катера-беспилотника. Видео

В будущем катера планируют оснастить пулеметами.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх